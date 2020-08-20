MHP Kulu İlçe Başkanı Fatih Toklucu oldu - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kulu İlçe Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresi'nde Fatih Toklucu başkan seçildi.

MHP Kulu İlçe Başkanlığının olağan kongresi Olof Palme Park'ında açık havada gerçekleştirildi.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan başkanlığının oluşturulması ile sürdü.

Divan Başkanı Konya Milletvekili Esin Kara seçim öncesi yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası AK Parti ve MHP kadroları arasında kurulan Cumhur İttifakı ile ülkede çok önemli başarılara imza attıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Oyunbozan bir ülke haline geldik, oyun kuran bir ülke haline geldik. Ne yaptık Libya'nın çökertilmesini Libya'nın Suriye dünya benzemesine engelleyecek bir politika uyguladık ve Libya tezkeresini onayladık. Yine doğu Akdeniz'de Libya ile sözleşme imzaladık. Doğu Akdeniz'de ülkelerin yapmış olduğu oyunları bozduk. Yine Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ve Mısır'da yapılmış olan ikili anlaşmaları yok saydık. Doğu Akdeniz'de artık Türkiye'nin de haklarının olduğunu Türkiye'nin 783 bin 652 kilometrekare kara toprağı gibi, 460 bin kilometrekare de mavi vatanı olduğunu dünyaya ispatladı."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından tek listeyle seçime giren Fatih Toklucu başkan seçildi.

Kongreye MHP Konya Milletvekili Esin Kara'nın yanı sıra, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, MYK Üyeleri İbrahim Çiftçi, Bulduk Özdemir ile çok sayıda partili katıldı.