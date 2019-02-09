MHP Kuruluşunun 50. Yıl Dönümünü Kutluyor (3)

- MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla Adana TÜYAP Fuar Alanında düzenlenen törenden detay görüntüleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in görüntüsü Saygı duruşu ve İstiklal Marşı görüntüsü MHP 50.

- MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla Adana TÜYAP Fuar Alanında düzenlenen törenden detay görüntüleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in görüntüsü

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı görüntüsü

MHP 50. Yılı nedeniyle hazırlanan filmin izlenme görüntüsü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve partisinin genel başkan yardımcıları ile yöneticilerinin katılımıyla, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında TÜYAP Adana Fuar Alanı'nda düzenlenen programa iştirak etti. (2)

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