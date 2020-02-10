MHP Kuşadası'nın yeni İlçe Başkanı Murat İnan oldu - Son Dakika

MHP Kuşadası İlçe Teşkilatında 8 Ocak'ta istifa eden eski İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar'dan boşalan koltuğu Murat İnan atandı.



Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Mustafa Bayraktar'ın yerine, Kuşadası Ülkü Ocakları eski ilçe başkanı ve Cumhur İttifakı Kuşadası Belediyesi Meclis üyesi Murat İnan atandı. Atamayı Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık gerçekleştirdi.



Görevi devralan İnan, çok çalışacaklarını belirterek "Buraya kadar gelip bizlere görevi devreden Sayın Haluk Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN