MHP Kütahya Teşkilatı 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika
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MHP Kütahya Teşkilatı 2019 yılını değerlendirdi

6 saat önce

MHP Kütahya İl Teşkilatı, yıl içinde kentte yapılan hizmetleri değerlendirdi.

MHP Kütahya Teşkilatı 2019 yılını değerlendirdi, System.String[]

MHP Kütahya İl Teşkilatı, yıl içinde kentte yapılan hizmetleri değerlendirdi.

MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım, kentteki bir otelde düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 2020'nin Kütahya yılı olmasını istediklerini söyledi.

2019'un partisi adına başarılı bir yıl olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"MHP olarak 50 yıllık tarihimizde bir ilk olarak merkez belediye başkanlığını kazandık. Milletvekilimiz seçildiği günden itibaren özellikle bir şey için çalışmaktadır. Kütahya'nın tanıtımı için üstün bir gayret içinde. Aynı şekilde Belediye Başkanımız da Kütahya'nın genç nüfusu canlandırmak için çalışıyor. Kütahya, Cumhur İttifakı'nın en güzel temsil edildiği şehirlerden biri haline geldi. Gerek AK Parti milletvekilleri Kütahya'nın meclisini temsil ediyor, aynı şekilde baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi belediyemizi temsil ediyor."

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da taş üstüne taş koymak için geldiklerini vurguladı.

"Artık birbirimizi iterek, öteleyerek Kütahya'nın bir yere varamayacağını anladık." diyen Erbaş, "Birlikte yürümeye başlayalım sonrası da gelecektir. Bizler Kütahya'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediyoruz ve Kütahya'nın dertlerini, sorunlarını orada dile getiriyoruz. Şehrimizin sorunlarından olan tanıtımı noktasında gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, bu yıl başlattıkları "Kütahya Seni Bekliyor" kampanyası ile yaklaşık 25 milyon kişiye ulaşıldığını, ilk defa turizm bakımından Kütahya'nın bu kadar ön plana çıktığını belirtti.

Belediye Başkanı Alim Işık ise göreve geldiği andan itibaren Kütahya için çalışmaya başladıklarını ve seçim döneminde söz verdiği 130 projeden yaklaşık 30'unu 9 ay gibi bir sürede gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kütahya, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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