Son Dakika Haberleri: MHP'li Aday Şimşek'ten "Made İn Gölbaşı' Sözü

MHP'li Aday Şimşek'ten "Made İn Gölbaşı' Sözü

33 dakika önce

Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, "Made in Gölbaşı Pazarı" sözü verdi.

MHP'li Aday Şimşek'ten
Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, "Made in Gölbaşı Pazarı" sözü verdi.

Cumhur İttifakı Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçenin çok büyük avantaja dönüşecek birçok potansiyelini değerlendiremediğine dikkat çekerek, seçimi kazandıkları takdirde Mogan Park'ın giriş ve çıkışına "Made in Gölbaşı Pazarı" kurma sözü verdi

Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Gölbaşı'na özellikle yaz aylarında hafta sonlarında 10 bin araç gezi ve ziyaret amaçlı giriş yapmaktadır. Bu demektir ki, her hafta sonunda 40 bin vatandaşımız, ilçemize konuk oluyor. Bu avantajı fırsata dönüştürmek için hemen kolları sıvayacağız. Mogan Park'ın güzergahı başta olmak üzere uygun yerlere kuracağımız satış üniteleri ile özellikle ilçe dışından gelen bu vatandaşların, Gölbaşı'nda üretilen ürünleri satın alması sağlanacak. Ayrıca alışveriş imkanını canlandırmak maksadıyla Gölbaşı merkezimizde sürekli yerleşimin ve öğrenci ikametinin yoğun olduğu bölgede, haftanın her günü hizmet verecek ve bünyesinde 24 saat açık ticari ünitelerin yer aldığı alışveriş alanı yapacağız." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Ramazan Şimşek, belediye başkan adayı, MHP, Güncel
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