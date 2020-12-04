MHP'li Akçay: CHP, Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yapıyor - Son Dakika

MHP'li Akçay: CHP, Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yapıyor

04.12.2020 15:19
MHP'li Akçay: CHP, Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yapıyor, System.String[]

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında yaptığı açıklamalara ilişkin, "CHP her fırsatta Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak milli çıkarlarımıza muhalefet etmekte, onların taşeronluğunu yapmaktadır" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında yaptığı açıklamalara ilişkin, "CHP her fırsatta Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak milli çıkarlarımıza muhalefet etmekte, onların taşeronluğunu yapmaktadır" dedi.

MHP'li Akçay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP'nin, Türk kargo gemisine yapılan baskını desteklediğini kaydeden Akçay, "Kılıçdaroğlu 1 Aralık 2020'deki CHP grup toplantısında Libya'ya insani yardım götüren Türk kargo gemisine yapılan baskını hem desteklemiş hem de bu baskına meşruiyet kazandırmaya çalışmıştır" dedi.  CHP'nin Türk Ordusuna karşı iftira ve karalama kampanyası yürüttüğünü öne süren Akçay, "CHP, Türkiye'nin bekası için yurt içinde ve dışında terörle mücadele eden, Libya'da ve Mavi Vatan'da meşru haklarımıza sahip çıkan Türk ordusuna organize bir şekilde saldırmakta, karalama ve iftira kampanyası yürütmektedir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ ABD'NİN MANDASI HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞMAKTA'CHP'nin manda zihniyetine sahip olduğunu belirten Akçay, "Kandil ve Pensilvanya'nın vesayetine girerek Türkiye'nin milli çıkarlarına muhalefet eden CHP, Suriye'de Esadcı, Libya'da Hafterci, Mısır'da Sisici, Fransa'da Macroncu, Rusya'da Putinci olmuştur. Kılıçdaroğlu ABD'de henüz seçim sonuçları kesinleşmeden 'Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı iktidardan indirmeliyiz' diyen Joe Biden'ı kutlayarak adeta 'beni unutmayın, kullanın' diyerek Beyaz Saray'dan iktidar dilenmiştir. Kılıçdaroğlu'nun dış ilişkiler baş danışmanı Ünal Çeviköz de Türkiye'yi Biden'a şikayet ederek, ABD'nin Türkiye'ye baskı yapmasını istemiş, 'CHP'yi iktidar yaparsanız S-400'leri aktif etmeyiz' diyerek Kılıçdaroğlu gibi Beyaz Saray'dan iktidar dilenmiştir. Anlaşılan o dur ki, Kandil ve Pensilvanya ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu, şimdi de mandacılık zihniyetiyle Beyaz Saray'a sarılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Milleti, Sivas Kongresi'nde 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyerek 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Milli Mücadeleyi başlatmıştır. Bu günkü CHP ise, terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapmakta, Türkiye'yi ABD'nin mandası haline getirmeye çalışmaktadır" ifadesini kullandı.'TÜRKİYE DÜŞMANLARININ TAŞERONLUĞUNU YAPIYOR'

CHP'nin Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yaptığını kaydeden Akçay, "Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP her fırsatta Türkiye aleyhine karalama ve iftira kampanyası yürütmektedir. Kılıçdaroğlu YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini söylerken başta ABD olmak üzere Türkiye düşmanları YPG'ye on binlerce uçak ve TIR dolusu silah göndermiştir. Türkiye terörle mücadele için Suriye'nin kuzeyine operasyon yaparken ilk önce Kılıçdaroğlu bu operasyonlara karşı çıkmıştır. Türkiye Mavi Vatan'daki meşru haklarımız için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması imzalarken Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarıyla birlikte darbeci Hafter'i desteklemiş, 'Libya'da ne işimiz var?' diyerek bu anlaşmaya karşı çıkmıştır. Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyerek yabancı yatırımlara engel olmaya çalışmaktadır. Türkiye düşmanları da Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını referans alarak 'Türkiye'de hukuk ve demokrasi yok, yatırım yapmayın' çağrısı yapmıştır. CHP'li Ünal Çeviköz, 'Türkiye'nin Azerbaycan'a cihatçı guruplar gönderdiği' iftirasını ortaya atmıştır. Uluslararası haber ajansları ve Macron, Çeviköz'ün bu açıklaması üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda başlatmıştır. CHP'li Çeviköz 'KKTC'de kapalı Maraş'ın yeniden açılmasını desteklemiyoruz.  Kapalı Maraş, uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi'nden geçen düzenleme ve kararlara uygun şekilde açılmalıdır' demiştir. AB ülkeleri de Çeviköz'ün bu açıklamaları üzerinden Türkiye'ye saldırmaktadır. CHP'li Çeviköz, 24 Kasım 2020'de yaptığı açıklama 'Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygı duymuyor, radikal unsurlara destek veriyor' diyerek ihanetini bir kez daha göstermiştir. Görüldüğü üzere Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, her fırsatta Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak milli çıkarlarımıza muhalefet etmekte, onların taşeronluğunu yapmaktadır" ifadesini kullandı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Akçay: CHP, Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yapıyor - Son Dakika


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