MHP'li Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı - Son Dakika

MHP'li Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı

11.10.2020 18:16

Partisinin Isparta il başkanlığı kongresine katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, erken seçim konusunda Devlet Bahçeli'ye yaptığı çağrıya "Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır...

Partisinin Isparta il başkanlığı kongresine katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, erken seçim konusunda Devlet Bahçeli'ye yaptığı çağrıya "Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş" diyerek yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Isparta il başkanlığının 13'üncü olağan kongresi gerçekleştirildi. Gökçay mesirelik alanında bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

"Başkalarının gündeminin peşine takılmayız"

Kongrede konuşan MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, partisinin kendi gündemine hakim bir siyasi parti olduğunu belirtti. Zaman zaman birilerinin ortaya bir gündem attığını kaydeden Akçay, "İsterler ki o gündemin peşine takılsınlar. Bazen bize eleştiri yönelttiler. Filanca yerde bir şey oluyor Milliyetçi Hareket Partisi'nden neden hamle yok dediler. Çünkü biz başkalarının gündeminin peşine takılmayız" dedi.

"Tavsiyemiz 2023 seçimlerine kadar sembolik Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın Devlet Bahçeli erken seçim ilan etsin" şeklinde bir açıklama yaptığını ifade eden Akçay, "Bunu duyunca fevkalade güldük, gülümsedik. Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş. Sayın genel başkanımız buna ilişkin görüşlerini, partimizin tutumunu defalarca söyledi. Fakat bunları duymazlıktan gelerek kendi gündemini hakim kılma çabalarından, nafile çabalarından başka bir şey değildir. Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz bir kahvehaneye gitsin, bir sıfır kağıt açtırsın, iskambil oynarken yana otursun, yancılık yaparken bir taraftan da 2023 seçimlerine kadar sembolik Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin. Tavsiyemiz budur" diye konuştu.

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MHP'li Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı
MHP'li Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı
MHP'li Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı
MHP'li Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı

Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta, Akçay, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı - Son Dakika


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