MHP'li Akçay: "En doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir" - Son Dakika
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MHP'li Akçay: "En doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir"

05.03.2022 16:31

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bugün Rusya-Ukrayna krizi meselesinde göründüğü gibi hem hukuki, ahlaki hem de stratejik, siyasi bakımdan en doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bugün Rusya- Ukrayna krizi meselesinde göründüğü gibi hem hukuki, ahlaki hem de stratejik, siyasi bakımdan en doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir." dedi.

Akçay, Sarayköy ilçesindeki Kültür Merkezi'nde partisinin "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında MHP olarak Türkiye'nin her bölgesini adım adım gezdiklerini, her yaştan insanla kucaklaştıklarını söyleyen Akçay, toplumun farklı kesimleriyle gelecek hedefleri ve politikalarını paylaştıklarını bildirdi. Parlamenter sisteme dönme hedefi bulunanların "siyasi gericilik" yaptığını öne süren Akçay, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kaybolan yıllarını telafi ettiğini söyledi. Dünyanın bir kaos döneminden geçtiğini, yeni dengelerin kurulması sürecinde sancıların çekildiğini anlatan Akçay, şöyle konuştu:

"Bu kavgaların baş aktörleri de emperyalist ülkeler. Etrafımız adeta yangın yerine dönmüş. Suriye ve Irak'ın hali malum, iç savaş ve kargaşa içindeler. Orada olanlar bize ve bütün dünyaya neyi gösterdi? Devletsiz ve ordusuz toplumlar ezilmeye mahkumdur. ABD ve AB, Türkiye'yi bir uydu devlet haline getirmek ve tutmak istiyor. Türkiye artık kabuğunu kırdı ve çok daha bağımsız, güçlü bir ülke olma yolunda ilerliyor. Türkiye bu ateş çemberi içinde çok güçlü olmak durumdadır. İçimizde ve dışımızda her alanda mücadele ediyoruz. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Türkiye 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine doğru kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir."

"Olumlu münasebetler kuran tek ülke"

Türkiye'nin çizdiği gündem içinde milli hedeflerine doğru adım adım ilerlediğini anlatan Akçay, uluslararası alanda hakim ilişkilere geçildiğine işaret etti. Akçay, şöyle konuştu:

"Türkiye istediği meselede, istediği ülkeyle, istediği yere kadar iş birliği yapar veya yapmaz. Bugün Rusya-Ukrayna krizi meselesinde göründüğü gibi hem hukuki, ahlaki hem de stratejik, siyasi bakımdan en doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir. Çünkü hem Ukrayna hem de Rusya'yla güçlü ve olumlu münasebetler kuran tek ülke Türkiye'dir."

Akçay, 6 muhalefet partisinin "zillet ittifakı" kurduğunu, muhalefet yapma görüntüsü altında Türkiye düşmanlığı yapıldığını iddia ederek "Bunu üzülerek ve içimden gelmeyerek söylüyorum. Adeta merdiven altı siyaset diyeceğimiz bir siyaset yorumunu tercih ediyorlar. Ama bunlar gevşek ittifak. Siyaseti milleti kandırma yöntemiyle yapıyorlar." dedi.

Akçay, konuşmasında CHP'nin Atatürkçü bir parti olmaktan çıktığını, milli çıkarlara muhalefet ettiğini de öne sürdü.

Toplantıya MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Uçak, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, MHP İl Başkanı Yusuf Garip ve partililer katıldı.???????

MHP'li Akçay: En doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir
MHP'li Akçay: En doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir
MHP'li Akçay: En doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir
MHP'li Akçay: En doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir
MHP'li Akçay: En doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir
MHP'li Akçay: En doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir
MHP'li Akçay: En doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir
MHP'li Akçay: En doğru yerde duran ve en güçlü ülke Türkiye'dir

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Milliyetçi Hareket Partisi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Akçay, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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