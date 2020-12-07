MHP'li Akçay: "Performans esaslı bütçe sayesinde toplumun beklentileri öne çıkacak" - Son Dakika

MHP'li Akçay: "Performans esaslı bütçe sayesinde toplumun beklentileri öne çıkacak"

07.12.2020 19:50
MHP'li Akçay:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Performans esaslı bütçe sayesinde kamu hizmetleri ve kaynak tahsisi arasında güçlü bir bağ kurulacak ve toplumun beklentilerini öne çıkaracaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Performans esaslı bütçe sayesinde kamu hizmetleri ve kaynak tahsisi arasında güçlü bir bağ kurulacak ve toplumun beklentilerini öne çıkaracaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2021 bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan grubu bulunmayan partilere de söz verilmesini ve usul tartışması açılmasını istedi. Bunun üzerine Şentop, usul tartışması açtı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, siyasi parti liderlerine beş-on dakikalık söz verilmesinin doğru olduğunu ifade etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise usul tartışmasına gerek olmadığını ve geçen yıl siyasi parti başkanlarına söz verildiğini hatırlattı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise partilerin kendi aralarında konuyu halledebileceklerini ve kendilerinin şahıs adına on dakika konuşma süresini Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye verdiklerini kaydetti.

Usul tartışmasının ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bütçenin toplumsal gerçekleri kavraması ve Türk milletinin beklentilerine ışık tutması gerektiğini belirterek, "Meclisin bütçe hakkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özü olan denge, denetim ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri düzleminde geliştirilmiştir. Bu kapsamda mali saydamlık ve hesap verebilirliğe katkı sağlayan bir bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi performans esasına göre hazırlanmıştır. Performans esaslı bütçe sayesinde kamu hizmetleri ve kaynak tahsisi arasında güçlü bir bağ kurulacak ve toplumun beklentilerini öne çıkaracaktır" dedi.

Akçay, Covid-19 mücadelesini sürdürdüklerini söyleyerek, "Sosyal devlet anlayışıyla hastalarımıza teşhis, tedavi ve tedarik imkanları ücretsiz sağlanmaktadır. Batılı ülkeler korsanlık peşinde koşarken, Türkiye ülkelerin yardım çağrısını karşılık vermiştir. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan bütün sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Akçay şöyle konuştu:

"Bize göre siyaset, millet için millete göre milletle yapılan bir faaliyettir. Bu sebeple 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyoruz. Siyaset, kör dövüşlere teslim edilmeyecek kadar önemli, ucuz siyasetlere kurban edilmeyecek kadar kıymetlidir. Siyasi motivasyonunu polemiklerden, demagojilerden devşirmek, yabancı ülkelere, terör örgütlerine, FETÖ'ye, PKK'ya sırtını yaslayarak çıkar ummak siyaset değildir. Ülkemizin değerlerine ve kurumlarına düşmanca hakaret etmek ne siyasettir ne de muhalefettir. Bizim anlayışımıza göre siyasetçi, varlığını karanlık mahfillerin kirli emellerine değil, Türkiye'ye ve Türk milletine adamalıdır. Siyasetçi gücünü ve referansını Atlantik ötesinden, Avrupa'dan değil millet iradesinden almalıdır."

"Türkiye ekonomisi salgın sürecinin getirdiği sarsıntılardan minimum hasarla çıkacak direnci ve toparlanma emarelerini göstermektedir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise, bütçe teklifinin 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerle uyumlu olarak hazırlandığını belirterek, "Kanun teklifi kamu dengelerinin iyileştirilmesi, kamu maliyesi alanında elde edilmiş olan kazanımların korunmasını amaçlamaktadır. 2021 yılı bütçe giderleri 2020 yılına göre yüzde 22,9 artışla 1 trilyon 346,1 milyar lira, bütçe gelirleri ise yüzde 15.1 artışla 1 trilyon 101,1 milyar lira olarak teklif edildiği, bütçe açığının ise 245 milyar lira olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 2021 yılı toplam vergi gelirlerinin 922,7 milyar olmasının hedeflendiği görülmektedir. Belirtmek gerekir ki 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu küresel ekonomide büyük bir şoka ve ardından sarsıntıya sebep olan Covid-19 salgınının etkili olduğu şartlarda hazırlanmıştır. Covid-19 salgınının küresel ekonomide kısa vadede meydana getirdiği tahribatın boyutları yeni yeni kendini göstermeye başlamış olsa da, asıl etkinin uzun vadede küresel ekonomide yaşanacak büyük değişimlerle ortaya çıkabileceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bülbül, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 6,4 oranında büyüyerek 'V' tipi güçlü bir performans gösterdiğini hatırlatarak, "Küresel ekonominin olumsuz bir seyir içerinde olduğu göz önüne alındığında, sıkı para politikası ile maliye politikaları ve diğer araçların etkili bir şekilde kullanılacağı bir düzen içerisinde enflasyonla mücadele edilmesi büyük önem arz etmektedir. Yine üretime dayalı ihracata yönelen, ithalat bağımlılığını azaltan, yatırımı ve istihdamı artırmayı hedefleyen bir üretim ekonomisine sahip olmak suretiyle refah seviyemizin hedeflenen ve arzu edilen seviyelere ulaşması mümkün olacaktır. Türkiye ekonomisi dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke ekonomisine nazaran salgın sürecinin getirdiği sarsıntılardan minimum hasarla çıkacak direnci ve toparlanma emarelerini göstermektedir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından ekonomi ve hukuk alanında atılacağı ifade edilen adımlarla demokrasi, insan hakları ve sosyal refah yönünden olumlu gelişmelerin yaşanmasını beklemekteyiz" diye konuştu. - ANKARA

Erkan Akçay, Akçay, Kamu, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

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