MHP'li Akçay: Türkiye 6 Yıldır, Kaybolan Yıllarını Telafi Etmektedir. Eski Sisteme Dönme Arzusu, Siyasi Gericiliktir - Son Dakika
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MHP'li Akçay: Türkiye 6 Yıldır, Kaybolan Yıllarını Telafi Etmektedir. Eski Sisteme Dönme Arzusu, Siyasi Gericiliktir

23.04.2022 17:03

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda; “Türkiye, yaklaşık 6 yıldır kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir. Polemiklerle, kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok. Sen, ben, öteki, beriki demenin kimseye faydası yok. Temel milli konularda, Türkiye’ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı kenetlenerek büyük hedeflere doğru omuz omuza yürümeliyiz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu'nda; " Türkiye, yaklaşık 6 yıldır kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir. Polemiklerle, kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok. Sen, ben, öteki, beriki demenin kimseye faydası yok. Temel milli konularda, Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı kenetlenerek büyük hedeflere doğru omuz omuza yürümeliyiz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Özel Oturumu'nda; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine konuştu.

Akçay, "Son iki bin yıl içinde nice büyük devletler kurduk, üç kıtada yedi iklimde hüküm sürdük. Bütün insanlığı kucaklayan yönetimler ve medeniyetler inşa ettik. Nice saadetli, şanlı, güçlü dönemler yaşadık; çağ açıp çağ kapattık. Fakat son 200 yılda çeşitli felaketlerle, vatan kayıplarıyla, beka tehditleriyle karşı karşıya kaldık. Türk Milleti, tarihin sayfaları 19. yüzyıldan 20. yüzyıla çevrilirken işgallere, katliamlara ve acılı göçlere maruz bırakılarak ateşle imtihan edilmiştir" dedi.

Akçay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, yaklaşık 6 yıldır kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir. Polemiklerle, kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok. Sen, ben, öteki, beriki demenin kimseye faydası yok. Temel milli konularda, Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı kenetlenerek büyük hedeflere doğru omuz omuza yürümeliyiz. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta istiklal mücadelemizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum."

MHP'li Akçay: Türkiye 6 Yıldır, Kaybolan Yıllarını Telafi Etmektedir. Eski Sisteme Dönme Arzusu, Siyasi Gericiliktir
MHP'li Akçay: Türkiye 6 Yıldır, Kaybolan Yıllarını Telafi Etmektedir. Eski Sisteme Dönme Arzusu, Siyasi Gericiliktir
MHP'li Akçay: Türkiye 6 Yıldır, Kaybolan Yıllarını Telafi Etmektedir. Eski Sisteme Dönme Arzusu, Siyasi Gericiliktir
MHP'li Akçay: Türkiye 6 Yıldır, Kaybolan Yıllarını Telafi Etmektedir. Eski Sisteme Dönme Arzusu, Siyasi Gericiliktir

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TBMM'nin açılışının 102. yılı TBMM'nin açılışının 102. yılı TBMM'nin açılışının 102. yılı TBMM'nin açılışının 102. yılı

Milliyetçi Hareket Partisi, Erkan Akçay, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel MHP'li Akçay: Türkiye 6 Yıldır, Kaybolan Yıllarını Telafi Etmektedir. Eski Sisteme Dönme Arzusu, Siyasi Gericiliktir - Son Dakika


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