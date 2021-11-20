ZONGULDAK - MHP'li Arkaz, Genel Maden İşçileri Sendikasını ziyaretinde konuştu - Son Dakika

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, dünyanın en cömert, en mert, en samimi, en sabırlı ve dost insanlarının Türkiye'de yaşadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Türk milletinin dışarıdan gelen insanlara kucak açtığını, icabında ekmeğini paylaştığını belirterek, "Bu, bizim için çok gurur verici." dedi.

"Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Zonguldak'a gelen MHP milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan heyet, Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret etti.

Heyet, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve sendika yetkilileriyle görüştü.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, gazetecilere, Zonguldak'ın ekmeğini taştan çıkaranların, emekçilerin memleketi olduğunu söyledi.

Yerin metrelerce altına giren insanların ekmek paralarını kazanmasının önemine işaret eden Arkaz, "Bunlar bizim değerlerimizdir. İnsanımızın özellikleri farklı. Dünyanın en cömert, en mert, en samimi, en sabırlı ve dost insanları hakikaten Türkiye'de yaşıyor. Bunu samimiyetle söylüyorum. Nereden insanlar gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti kucak açmış, icabında bir ekmeğini paylaşmış. Bu, bizim için çok gurur verici." diye konuştu.

Yeşil de dünyadaki enerji sıkıntısının çoğaldığı bu dönemde Zonguldak'taki taş kömürünün değerinin bir kez daha arttığını kaydetti.

Sendika yetkilileri, ziyaretin sonunda heyete madenci heykeli hediye etti.