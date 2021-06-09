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MHP'li Arkaz: "Silivri, çevreye, doğaya zarar vermeden büyüyor" - Son Dakika

MHP'li Arkaz: "Silivri, çevreye, doğaya zarar vermeden büyüyor"

09.06.2021 14:37
MHP'li Arkaz:

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Silivri'nin, çevreye, doğaya zarar vermeden büyüdüğünü söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Silivri'nin, çevreye, doğaya zarar vermeden büyüdüğünü söyledi.

Arkaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Silivri'nin İstanbul'un akciğeri, nefes borusu olduğunu belirtti.

Arazisi iyi işlense, gerekli desteklemeler sağlansa Silivri'nin bugün İstanbul'a yetecek tarım ürünlerini üretebileceğini dile getiren Arkaz, son seçimlerde MHP'den Silivri Belediye Başkanı seçilen Volkan Yılmaz'ın özveriyle görevini yerine getirdiğini söyledi.

Silivri'nin çevreye, doğaya zarar vermeden büyüdüğünü dile getiren Arkaz, "Silivri'de otopark projeleri ile şehir içi yaşam düzenlenmiş; kentsel dönüşüm hamlesi başlatılmış; cadde ve sokaklarda yüz bin tona yakın asfalt yenilenmiş, sosyal market ile dayanışma ruhu güçlenmiştir." dedi.

40 bine yakın yardım paketinin, 393 ton gıda malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Arkaz, 32 bin kişiye sosyal destek verildiğini; köy pazarının kurulduğunu söyledi.

Arkaz, Belediye Başkanı Yılmaz'ın ata tohumlarına sahip çıkan projelerini de hayata geçirdiğini söyledi.

Hayvancılık desteklenmeli

Arkaz'ın ardından söz alan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirten Kılavuz, geçen sene 36 lira olan karkas et fiyatının bu sene 42 liraya yükseldiğini, bu artışın üreticinin maliyetini karşılamadığını ifade etti.

Süt fiyatlarının da yeniden belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kılavuz, arıcılık faaliyeti yapan insanların desteklenmesinin gerektiğini de söyledi.

Ek destek

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, salgın ve kuraklıktan en çok etkilenen kesimlerin başında çiftçilerin geldiğini belirtti.

Çiftçiler için kuraklıkla ilgili destek paketinin açıklandığını ancak yeterli olmadığını dile getiren Bulut, "İçinde bulunduğumuz koşullarda hem bu desteklerin doğru adrese ulaşıp ulaşmadığına ilişkin güçlü denetim mekanizması kurulmalı hem de ek destek paketleriyle yeniden revize edilmelidir." dedi.

Döviz kurundaki artışın girdi fiyatlarına hemen her gün yansıdığını söyleyen Bulut, çiftçiler ve köylüler için nakdi yardım paketinin gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

"İMO, dar kadrodan kurtulmalı"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, 130 bin üyeye sahip İnşaat Mühendisleri Odasının (İMO) son zamanlarda kendisi gibi düşünmeyen Anadolu'daki şube başkanlarına karşı peş peşe soruşturma açtığını dile getirdi.

Oda merkezinin "dar bir kadro elinde hapsolduğunu" ifade eden Kaşıkçı, "Kendi istekleri dışındaki hiçbir bir ilde şube açılmasına müsaade etmiyorlar. Neden? Çünkü sizin gibi insanların şube başkanı olmasını ve onların da gelip sizi seçmesini istiyorsunuz." dedi.

Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının, "her türlü bölücülüğün sözcülüğünü yapan bu dar kadrodan kurtulması gerektiğini" kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Hayati Arkaz, Milletvekili, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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