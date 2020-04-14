MHP'li Arkaz: "Son 10 yılda 'şiddete uğradım' diyen sağlıkçı sayısı 100 bin" - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Arkaz: 'Son 10 yılda 'şiddete uğradım' diyen sağlıkçı sayısı 100 bin' - Son Dakika

MHP'li Arkaz: "Son 10 yılda 'şiddete uğradım' diyen sağlıkçı sayısı 100 bin"

27 dakika önce

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Korona virüsten ölen arkadaşlarımızın şehit sayılmasından yanayım. Hepsine rahmet diliyorum, hasta olanlar var, tekrar acil şifa diliyorum.

MHP'li Arkaz:

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Korona virüsten ölen arkadaşlarımızın şehit sayılmasından yanayım. Hepsine rahmet diliyorum, hasta olanlar var, tekrar acil şifa diliyorum. Son 10 yılda 'şiddete uğradım' diyen sağlıkçı sayısı 100 bin" dedi.


MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, TBMM'de sağlıkta şiddet ile ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Arkaz, doktorluğun özlenen, istenen meslek olduğunu söyleyerek, "Tıp fakültesinde okumak uzun, zordur. Tıp fakültesine giren insanın eğlencesi, tatili, olmaz. Gece gündüz ders çalışması lazımdır. İyi bir hekim olmak için dersleri, laboratuvarları çok iyi takip etmesi gerekir. Arkasından uzmanlık var. 5-6 sene uzmanlık var. Bir insan ortalama 35 yaşında hekim oluyor" ifadelerini kullandı.


Arkaz, korona virüsün direkt akciğerleri tutan viral bir zatürre olduğunu söyleyerek, akciğerlerde bronşlarda iltihap yaptığını kaydetti. Sağlıkta şiddet yasasına ilişkin Arkaz, "Daha önceki cezalar iki katına çıkartılıyor. Sağlıkçılara yapılan şiddet cezaları ertelenmeyecek. Kamu, özel hastanelerde çalışanlar fark etmiyor. Önceden para cezası vardı. Şimdi doğrudan cezaevine gidecek. Türkiye'de 165 bin doktor, 1 milyonun üzerinde sağlık çalışanımız var. 2005-2019 arasında 9 hekim çoğu hoca olmak üzere saldırı sonucu bıçakla veya silahla vurularak şehit edilmiş. Korona virüsten ölen arkadaşlarımızın şehit sayılmasından yanayım. Hepsine rahmet diliyorum, hasta olanlar var, tekrar acil şifa diliyorum. Son 10 yılda 'şiddete uğradım' diyen sağlıkçı sayısı 100 bin" dedi. - ANKARA

Hayati Arkaz, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 07:08 Kaynak: İHA

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