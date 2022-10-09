MHP'li Arzu Erdem kültür festivalinde siyasi konuşma yapmak isteyince gerginlik yaşandı - Son Dakika
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MHP'li Arzu Erdem kültür festivalinde siyasi konuşma yapmak isteyince gerginlik yaşandı

09.10.2022 14:14

MHP'li Arzu Erdem kültür festivalinde siyasi konuşma yapmak isteyince gerginlik yaşandı Esenyurt'ta düzenlenen Kardeş Kültürler Festival'inde MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in siyasi konuşma yapmak istemesi krize neden oldu.

MHP'li Arzu Erdem kültür festivalinde siyasi konuşma yapmak isteyince gerginlik yaşandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta düzenlenen Kardeş Kültürler Festival'inde MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in siyasi konuşma yapmak istemesi krize neden oldu. Etkinlik alanından ayrılan Erdem'in daha sonra MHP'li grupla alana geri gelmesi gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Esenyurt Belediyesi'nin il dernekleriyle birlikte düzenlediği "Kardeş Kültürler Festivali", Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Programa Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, STK başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Siyasi konuşmalara izin verilmeyen festivalde MHP'li Arzu Erdem'in sahneye çıkmak istemesi krize neden oldu. Sahnede konuşmak yapmak isteyen Erdem'i görevliler siyasi konuşmaların yapılmayacağı yönünde uyarınca gerginlik yaşandı. Etkinlik alanından ayrılan Erdem, bir süre tekrar MHP'li bir grupla alana geri geldi. Yaşanan gerginlik çevik kuvvetin müdahalesi ile sona erdi. Milletvekili Erdem sahneye çıkmadan kısa bir konuşma yaparak bölgeden ayrılırken, etkinlik de kaldığı yerden devam etti.

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Kaftancıoğlu: Kürsü Basıp Festival Sabote Etmek ve Ardından da Festivali İptal Ettirmeye Çalışmak! Kaftancıoğlu: Kürsü Basıp Festival Sabote Etmek ve Ardından da Festivali İptal Ettirmeye Çalışmak! MHP'li Arzu Erdem kültür festivalinde siyasi konuşma yapmak isteyince gerginlik yaşandı MHP'li Arzu Erdem kültür festivalinde siyasi konuşma yapmak isteyince gerginlik yaşandı
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Arzu Erdem, Esenyurt, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel MHP'li Arzu Erdem kültür festivalinde siyasi konuşma yapmak isteyince gerginlik yaşandı - Son Dakika

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