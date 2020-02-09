MHP'li Ataman'dan Önkibar'a tepki - Son Dakika
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MHP'li Ataman'dan Önkibar'a tepki

16 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sebahattin Önkibar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

MHP'li Ataman'dan Önkibar'a tepki, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sebahattin Önkibar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.


MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sebahattin Önkibar'ın sosyal medyadaki yayınlarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklamalar yapan Büyükataman, "Sağlığını sorgulayabileceğimiz bir aklı bulunmayan Sebahattin Önkibar isimli müptezel, kendi Youtube kanalında üç kuruş para kazanabilmek için iftiralarını istihbarat, hayal dünyasını gerçekmiş gibi anlatarak vatandaşlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçmaktadır. Durup durup Genel Başkanımızın sağlık durumuna dair hayal ürünü safsataları diline dolayan, olmayan hastalıkları varmış gibi göstermek suretiyle spekülasyonlara sebep olan ve halkımızın aklını karıştırmayı amaçlayan bu ucube, olmayan aklı ile komplo peşine düşmüştür. 'Türkeş'siz Türk milliyetçiliği' peşinde koşanların, Devlet Bahçeli'siz MHP' kumpası kuranların avuçlarını yaladığına yakın tarih şahittir. Bugün Genel Başkanımızın sağlığı üzerinden yürütülmek istenen tartışmaların da aynı karanlık odaklar tarafından yönetildiği açıktır. Genel Başkanımızın sağlığı ile ilgili ipe sapa gelmez açıklamalar yapan bu akılsıza tavsiyemiz, tanıdığını söylediği tıpçılara görünmesidir. Gerçi değil onun tanıdığı, dünyadaki bütün baytarlar bir araya gelse böyle bir vakayı iyileştirecek tedavi yöntemini bulamayacaktır" dedi. - BURSA

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmet Büyükataman, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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