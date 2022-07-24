MHP'li Atay FETÖ firarisinin iddialarını yalanladı - Son Dakika
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MHP'li Atay FETÖ firarisinin iddialarını yalanladı

24.07.2022 22:28
MHP'li Atay FETÖ firarisinin iddialarını yalanladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, yurtdışındaki bir FETÖ firarisinin iddialarının hayal ürünü ve karalama olduğunu belirterek, "Olayda ismi geçen şerefsiz, hırsız, şantajcı, kara paracı mafyacılarla ve namussuz FETÖ artıklarıyla ve bunların perde...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, yurtdışındaki bir FETÖ firarisinin iddialarının hayal ürünü ve karalama olduğunu belirterek, "Olayda ismi geçen şerefsiz, hırsız, şantajcı, kara paracı mafyacılarla ve namussuz FETÖ artıklarıyla ve bunların perde arkası haysiyetsiz destekçileri ile mücadelemiz Gaziantep bu pisliklerden temizleninceye kadar devam edecektir" dedi.

Yurtdışındaki bir FETÖ terör örgütü firarisinin sosyal medyada ortaya attığı "Gaziantep'te bir organize suç örgütünün yol keserek Gaziantep Valisi ve korumalarını rehin aldığı" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanvekili Sermet Atay, iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

"İddiaların tamamı hayal ürünü"

FETÖ artığı firari bir ahlaksızın senaryosunda iftiraya maruz kaldığını aktaran milletvekili Sermet Atay paylaşımlarında, "İddiaların tamamı hayal ürünü ve karalamaya yöneliktir. İftirasını ispat etmeyen şerefsizdir diyeceğim ama sizde şerefin kırıntısı dahi yoktur. Olayda ismi geçen şerefsiz, hırsız, şantajcı, kara paracı mafyacılarla ve namussuz FETÖ artıklarıyla ve bunların perde arkası haysiyetsiz destekçileri ile mücadelemiz Gaziantep bu pisliklerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MHP'li Atay FETÖ firarisinin iddialarını yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Atay FETÖ firarisinin iddialarını yalanladı - Son Dakika
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