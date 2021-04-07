MHP'li Ateş: "Çukurova Belediyesi daha iyi duruma geldi" - Son Dakika

MHP'li Ateş: "Çukurova Belediyesi daha iyi duruma geldi"

07.04.2021 11:27
MHP'li Ateş:

Çukurova Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Özgür Ateş, "Çukurova ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projelere imza atmak bizim için büyük bir şereftir" dedi.

Çukurova Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Özgür Ateş, "Çukurova ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projelere imza atmak bizim için büyük bir şereftir" dedi.

Çukurova Belediye Meclisi oturumunda gündem dışı söz alan Özgür Ateş, meclis üyeliğinde iki yılı doldurduklarını belirterek, "Çukurova ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın hakkı hukuku bizim için büyük önem taşımaktadır. Çukurova ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projelere imza atmak bizim için büyük bir şereftir. Genel hatlarıyla bakarsak belediye iki yıl öncesinden daha iyi bir duruma gelmiştir. Gelir gider tablosuna baktığımızda belediyemiz geçen yıldan daha iyi bir noktaya gelmiştir. Gönül ister ki gelirlerimiz giderlerimizden daha çok olsun. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmayı umut ediyorum" dedi.

Belediyenin vatandaşlardan tarafından gelen talepleri müdürlüklerin kısa sürede yerine getirdiğini belirten Özgür Ateş, şöyle devam etti:

"Geçen gün yaşadığım bir olayı sizlere anlatmak isterim; geçen hafta Turgut Özal Bulvarında evsiz, sokakta yatan bir vatandaşa rastladım ve tabi ki onun yaşadığı koşullara kayıtsız kalamadım. Belediye Özel Kalem Müdürü İdris Çınar'a telefon açtım. Geç saat olmasına karşın telefona cevap verdi. Yarım saat sonra Sosyal İşler Müdürümüz İrfan Ayanoğlu gecenin geç saati olmasına karşın tüm özverisiyle vatandaşımıza yardım etti. Belediyemizde genel hatlarıyla vatandaşlarımızın taleplerini etkili şekilde yerine getirilmektedir. Başta başkanımız, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Başkanımıza da meclis üyelerimize gösterdiği hümanist yaklaşımdan dolayı ayrı teşekkür ediyorum."

"Siyaseti etik değerlerle yapıyoruz"

Vatandaşların bazı talepleri olduğunu belirten MHP'li Özgür Ateş, bazı parkların madde bağımlılarının mekanı haline geldiğini ifade ederek bu parklarda yeterli aydınlatma yapılmasını ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Ateş ayrıca göl kenarında su sporlarının yapılacağı tesis ve vatandaşların yararlanacağı lokal yapılması önerisinde bulundu.

MHP olarak siyaseti etik değerler çerçevesinde yaptıklarını kaydeden Ateş, "Bir söz vermişsek hiçbir güç bizi yolumuzdan ayıramaz. Vatandaşlarımızın lehine tüm projelerinde yapan ve yaptıran kurumlardan Allah razı olsun. Çukurova'ya yakın zamanda yapılacak olan spor sahasına arsa temin eden başkanımıza ve projeyi yapacak hükümetimize sonsuz teşekkürler. Sizler gibi topluma mal olmuş çok değerli insanlarla bir arada olmaktan büyük gurur ve onur duymaktayım" şeklinde konuştu.

"Çukurova Türkiye'ye örnek oluyor"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Çukurova Belediye Meclisinin Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiğini belirterek, Özgür Ateş'e teşekkür etti.

Çetin, "Çukurova Belediyesi Türkiye'ye örnek. İnşallah önümüzde kalan 3 yıllık süreyi de aynı uyumla sürdüreceğiz. Maalesef uyuşturucu çağımızın vebası. Park sayısı da fazla. Emniyet Müdürlüğü ile devamlı istişare halindeyiz. Bu işlerin yoğun olduğu parklarda Emniyet Müdürlüğü gerekli çalışmayı yapıyor. Gece bekçileri parkları denetliyor. Aydınlatma sorunu olan parklar da programımızda var. Bunlarla ilgili gerekli çalışma yapılacaktır. Hep beraber çalışıyoruz çabalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Çukurova Belediye Meclisindeki iki yıldır süren uyumlu çalışma dolayısıyla Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin geçen oturumda tüm partilerin grup başkan vekillerine nazar boncuğu takmıştı. - ADANA

MHP'li Ateş: Çukurova Belediyesi daha iyi duruma geldi
MHP'li Ateş: Çukurova Belediyesi daha iyi duruma geldi

Milliyetçi Hareket Partisi, Çukurova, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'li Ateş: 'Çukurova Belediyesi daha iyi duruma geldi' - Son Dakika


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