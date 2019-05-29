Son Dakika Haberleri: MHP'li Aycan: "Aşı reddi Türkiye'nin önemli bir sorunu"
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MHP'li Aycan: "Aşı reddi Türkiye'nin önemli bir sorunu"

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 30 bin ailenin çocuklarına aşı yaptırmadığını belirterek, "Aşı reddi Türkiye'nin önemli bir sorunu" dedi.

MHP'li Aycan:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 30 bin ailenin çocuklarına aşı yaptırmadığını belirterek, "Aşı reddi Türkiye'nin önemli bir sorunu" dedi.

MHP'li Aycan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aycan, boşanma ve aile içi şiddetin çocuklara büyük zarar verdiğini söyleyerek, "Boşanmış eşler arasında velayet meselesi hala ülkemizde sorun olmaya devam etmektedir. Boşanmış ailelerde çocuk eşler arasında hesaplaşmanın aracı olmamalıdır, çocuklar icra konusu olmamalıdır. Sorunlu bir boşanma çocuğu yalnızlaştırıp ortada bırakmaktadır" ifadelerini kullandı.

Aycan, çocukların aşılanma oranlarında düşme olduğunu da kaydederek, "Bunun üzerinde aşı reddi de ayrı bir olumsuzluktur. Bugün 30 bin ailenin çocuklarına aşı yaptırmadığını görüyoruz. Aşı reddi Türkiye'nin önemli bir sorunu. Aşı yaptırılmaması sadece aşı yapılmayan çocuk için değil, toplum için de sorun. Bağışıklık zincirinin kırılması tüm topumu tehdit eder" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:01 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, MHP, Politika
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