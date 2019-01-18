MHP'li Aycan'dan Obeziteyle Mücadele Açıklaması

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, nişasta bazlı şeker ve mısır şurubu içeren gıdaların etiketlerinde bu içeriklerin belirtilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığının bu tür yiyecek ve içeceklerin paketlerine ilişkin düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, nişasta bazlı şeker ve mısır şurubu içeren gıdaların etiketlerinde bu içeriklerin belirtilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığının bu tür yiyecek ve içeceklerin paketlerine ilişkin düzenleme yapması gerektiğini söyledi.



Aycan, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, obezitenin dünyada ve Türkiye'de gittikçe artan bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.



Obezitenin aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Aycan, Birleşmiş Milletler raporuna göre Türkiye'nin, 2016'da yetişkinlerde yüzde 32,1 ile Avrupa'da obezite sıklığı bakımından birinci, dünyada 17. sırada olduğuna dikkati çekti.



Fazla kilolular da dikkate alındığında Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 65'inin fazla kilolu veya obez olduğunu söyleyen Aycan, ayrıca ülkedeki kadınların yüzde 40'ının obez olduğunu dile getirdi.



Obeziteye ilişkin bazı tedavi yöntemlerinin denendiğine işaret eden Aycan, televizyonlardaki diyet programlarını eleştirdi. Aycan, "Gün boyu yiyip sonra da o diyetleri alan bir topluluk olduk. Sürekli diyet değiştiriyoruz. Normal yiyeceklerimizin üzerine bir de diyet yiyoruz. Bir de oradan kalori alıyoruz. Bunun başarılı olduğunu pek göremiyorum." diye konuştu.



Kilo almamanın önemli olduğunu vurgulayan Aycan, alınan kilonun diyetle verilmesinin kolay olmadığını, bunun için en başından önlem alınması gerektiğini belirtti.



Aycan, obezitenin tedavisinin maliyetli olduğuna dikkati çekerek, "Gün boyu yiyip yağları yakmak için ilaçlar kullanıyoruz. Milyon tasarruf etmek için uğraşıyoruz ama ilaçlara harcadığımız para milyarlarca dolar ediyor." dedi.



Televizyon programlarında mide küçültme ameliyatlarının reklamının yapıldığını söyleyen Aycan, bu tür ameliyatların sağlıksız ve son derece riskli olduğunu ifade etti.



Obeziteyle mücadele için bir planın uygulamaya konulması gerektiğini vurgulayan Aycan, "Maalesef sorun çok büyüdü. Obeziteyi önlememiz lazım." diye konuştu.



Sefer Aycan, obezite ile mücadelenin hayat boyu sürdüğünü ve tüm tarafların katılımını gerektirdiğini belirterek, bu konuda verdikleri Meclis araştırma önergesinin TBMM Genel Kuruluna gelmesini beklediklerini söyledi.



Nişasta bazlı ve mısır şuruplu şekerin, sigara kadar zararlı olduğuna dikkati çeken Aycan, şunları kaydetti:



"Tarım ve Orman Bakanlığının bu tür yiyecek ve içeceklerin paketlerine ilişkin düzenleme yapması gerekiyor. Yüksek kalorili yiyecek ve içecekler okul kantinlerinde bulundurulmamalı hatta bu ürünler marketlerde, büfelerde tezgah altında bulunmalı. Aynı sigara gibi kapalı, tezgah altında satılması kullanımı azaltabilecek bir durumdur. Gıdaların etiketlerinde içerdikleri şeker ve yağlar belirtilmeli, nişasta bazlı şeker ve mısır şurubu içeren gıdalar etiketlerinde belirtilmeli. Ayrıca bu ürünlerin reklamlarının da düzenlenmesi gerekiyor."

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