MHP'li Aycan'dan optisyenlere kamuda istihdam talebi - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Aycan'dan optisyenlere kamuda istihdam talebi - Son Dakika

MHP'li Aycan'dan optisyenlere kamuda istihdam talebi

6 saat önce

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kamuda optisyen istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

MHP'li Aycan'dan optisyenlere kamuda istihdam talebi, System.String[]

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kamuda optisyen istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

Aycan, Meclis'te, İkinci Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, optisyenliğin bir sağlık hizmeti olduğuna dikkati çekerek, kullanılan gözlüklerin hazırlanmasının özen istediğini belirtti.

Türkiye'de gözlükçülüğün önemli bir sektör haline geldiğini, bu alandaki teknolojiler üzerinde çalışma yapmak gerektiğini dile getiren Aycan, sağlık meslekleri popüler olduğu için bu alanda üniversitelerde kontenjan artışlarının da aşırı olduğunu savundu.

Plansız şekilde açılan kontenjanlarla ilgili sorunun optisyenlerde de yaşandığını söyleyen Aycan, özellikle kamuda optisyenlerle ilgili istihdamın olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu dile getirdi. Aycan, "Kamuda göz doktorlarının yanında optisyen istihdam edilmiyor. En önemli eksikliklerden birisi bu. Gözlük reçetesi düzenlemek teknik bir konu. Göz doktorlarının yanında optisyenlerin çalışması, bu işi bilenlerin olması lazım." diye konuştu.

Optisyenlerin açtığı iş yerlerinin denetiminde de sorunların bulunduğunu öne süren Aycan, "Gözlükçülerin denetiminde mutlaka optisyenlerin olması lazım. İl sağlık müdürlüklerinde de optisyen istihdam edilmediği için denetimlerde boşluk olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin sorunu

Aycan, gazetecilerin, bedelli askerlikle ilgili bir sorusu üzerine, askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin işten ayrıldığında geri dönüşü için bir hükmün bulunmadığını, bunun da mağduriyet oluşturduğunu söyledi.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin askerlik süresince ücretsiz izinli sayılmaları için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu aktaran Aycan, teklifin yasalaşması durumunda, gençlerin bu sorununun çözüleceğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir röportajında, " Suriye'den göçün durdurulması için Türkiye'nin Esed ile görüşme önerisini" nasıl değerlendirdiği sorusuna Sefer Aycan, "Kılıçdaroğlu'nun bu teklifine sıcak bakmıyoruz. Bizim için Esed, kendi insanını katleden bir katildir. Bununla görüşme yapılmasını doğru bulmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı görüşte ve bunu destekliyoruz. Göç dalgasının tabii ki durması, Esed'in kendi insanına zulmetmemesi ve onları katletmemesi ile mümkün olacaktır." karşılığını verdi.

Kahramanmaraş, Sefer Aycan, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ülkü Ocakları'nın düzenlediği gecede 2 grup birbirine girince sunucu kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı'nı okudu
Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:48:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Aycan'dan optisyenlere kamuda istihdam talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]