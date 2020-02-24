MHP'li Aycan'dan optisyenlere kamuda istihdam talebi - Son Dakika

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kamuda optisyen istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

Aycan, Meclis'te, İkinci Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, optisyenliğin bir sağlık hizmeti olduğuna dikkati çekerek, kullanılan gözlüklerin hazırlanmasının özen istediğini belirtti.

Türkiye'de gözlükçülüğün önemli bir sektör haline geldiğini, bu alandaki teknolojiler üzerinde çalışma yapmak gerektiğini dile getiren Aycan, sağlık meslekleri popüler olduğu için bu alanda üniversitelerde kontenjan artışlarının da aşırı olduğunu savundu.

Plansız şekilde açılan kontenjanlarla ilgili sorunun optisyenlerde de yaşandığını söyleyen Aycan, özellikle kamuda optisyenlerle ilgili istihdamın olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu dile getirdi. Aycan, "Kamuda göz doktorlarının yanında optisyen istihdam edilmiyor. En önemli eksikliklerden birisi bu. Gözlük reçetesi düzenlemek teknik bir konu. Göz doktorlarının yanında optisyenlerin çalışması, bu işi bilenlerin olması lazım." diye konuştu.

Optisyenlerin açtığı iş yerlerinin denetiminde de sorunların bulunduğunu öne süren Aycan, "Gözlükçülerin denetiminde mutlaka optisyenlerin olması lazım. İl sağlık müdürlüklerinde de optisyen istihdam edilmediği için denetimlerde boşluk olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin sorunu

Aycan, gazetecilerin, bedelli askerlikle ilgili bir sorusu üzerine, askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin işten ayrıldığında geri dönüşü için bir hükmün bulunmadığını, bunun da mağduriyet oluşturduğunu söyledi.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin askerlik süresince ücretsiz izinli sayılmaları için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu aktaran Aycan, teklifin yasalaşması durumunda, gençlerin bu sorununun çözüleceğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir röportajında, " Suriye'den göçün durdurulması için Türkiye'nin Esed ile görüşme önerisini" nasıl değerlendirdiği sorusuna Sefer Aycan, "Kılıçdaroğlu'nun bu teklifine sıcak bakmıyoruz. Bizim için Esed, kendi insanını katleden bir katildir. Bununla görüşme yapılmasını doğru bulmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı görüşte ve bunu destekliyoruz. Göç dalgasının tabii ki durması, Esed'in kendi insanına zulmetmemesi ve onları katletmemesi ile mümkün olacaktır." karşılığını verdi.