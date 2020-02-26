MHP'li Aycan:

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, koronavirüse karşı tedbirlerin panik yapmadan artırılması gerektiğini söyledi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni koronavirüse ilişkin açıklamalarının olayın ciddiyetini daha da arttırdığını ve DSÖ'nün tüm ülkeleri uyardığını belirtti.

Hastalık öncesi alınabilecek en iyi önlemin aşı olduğunu ancak hazırlıksız yakalanıldığını ve hala aşı bulunmadığını dile getiren Aycan, aşının bir günde üretilemeyeceğini, üretilen aşının testlerden geçmesi gerektiğini ve bunun da zaman aldığını ifade etti.

Aşının olmadığı durumlarda diğer önlemlerin önemsenmesi gerektiğine işaret eden Aycan, "Özellikle etkenin ülkeye girmemesi önemli bir önlem. Şu an İran'da ciddi bir şekilde görülmeye başlandı. Virüsün ülkemize girmesini önlememiz lazım. Bunun için Sağlık Bakanlığı gereğini yapıyor. Hem Çin'e hem de İran'a gidiş ve gelişleri sınırladık. Vatandaşı da uyarmak istiyorum; zorunlu olmadığı sürece asla bu ülkelere gitmemek lazım. Gelen insanlarımıza da Sağlık Bakanlığının yaptığı işlem doğrudur. Karantinaya alıyoruz." diye konuştu.

"Panik yapacak bir durum yok"

Sefer Aycan, genel korunma yöntemleri ile kişisel hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle el temizliğinin yapılması, kirli ellerin ağıza, buruna, göze temas etmemesi gerektiğini belirtti. Enfeksiyon varsa maske kullanmanın önemine işaret eden Aycan, ancak burada da fırsatçılığın oluşmaya başladığını, bunun yakışıksız bir davranış olduğunu dile getirdi.

Mart ayında salgının hızının azalmasını beklediğini söyleyen Aycan, "Panik yapmadan dikkatli olarak tedbirleri arttırmamız lazım. Şu an ülkemizde panik yapacak bir durum yok. Sağlık Bakanlığı özellikle sınırlarda ve Çin ile İran'a gidiş-gelişlerde gerekli özeni gösteriyor. Bu tür tedbirleri bir taraftan arttıralım ama bireysel korunmamızı hassasiyetle sürdürelim. Vücut direncini yükseltecek beslenme ve uyku düzenimizin de çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum." dedi.