MHP'li Aydın: Bugün De, Yarın da 'Zillet' Diyeceğiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır. Bazı partiler bir araya gelmiş 'millet ittifakı' diyorlar. Biz de buna dün de 'zillet' diyorduk, bugün de 'zillet' diyeceğiz, yarın da diyeceğiz" dedi.



Çorum'a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Seçim Kordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır. Bazı partiler bir araya gelmiş 'millet ittifakı' diyorlar. Biz de buna dün de 'zillet' diyorduk, bugün de 'zillet' diyeceğiz, yarın da diyeceğiz. Hiçbir ortak yönü olmayan dört farklı benzemezin bir araya gelmesini anlamış değiliz. Cumhur İttifakı'nın duruşu ve merkezine koyduğu temel ilkeler bellidir. İç ve dış güçlere karşı taviz vermemek vardır. Vatanın bölünmemesi vardır. Bu milletin azim ve kararlılığı onlara hiçbir yerde fırsat vermeyecektir. Metropol kentlere terörü taşıyamayacaklar. Biz bu ittifak ruhuna da halel gelmesin istiyoruz. Genel prensibimiz budur" diye konuştu.



'AVRUPA'DA EN GÜÇLÜ SİYASİ YAPIYA SAHİBİZ'



Avusturya'da parlamentoda kabul edilen 'bozkurt' işaretini de kapsayan 'Sembol Yasası' ile ilgili bir basın mensubunun sorusunu yanıtlayan Aydın bunun yeni bir şey olmadığını söyleyerek, "Yeni uygulama konulması düşünülüyor. Gerek gençlik teşkilatları gerek parti üzerinden federasyon olarak Avrupa'da en güçlü siyasi yapıya sahibiz. PKK'lı teröristler Avrupa Karma Parlamentosu'nun Strazburg'daki binasını bastılar. Cam, çerçeve kırdılar, yıktılar. Aslında burada Avrupa'nın Türkiye'ye karşı çok ciddi iki yüzlülüğünü, çifte standardını net bir şekilde görüyoruz. Federasyon başkanımız Cemal Çetin, bunun hukuki kovuşturmasını, takibini yapacak" dedi.



Aydın konuşmasının ardından Ayakkabıcılar Arastası'nda esnafını ziyaret ederek halkla sohbet etti. - Çorum

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