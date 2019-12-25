MHP'li Aydın'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
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MHP'li Aydın'dan Kanal İstanbul açıklaması

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün köprülere barajlara yer altı tünellerine karşı çıkanlar bugün de aynı muhalefet mantığıyla hareket ediyorlar" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün köprülere barajlara yer altı tünellerine karşı çıkanlar bugün de aynı muhalefet mantığıyla hareket ediyorlar" dedi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, MHP Edirne İl Başkanlığında partilileriyle bir araya geldi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili ve CHP, İyi Parti ve HDP'ye yüklenen Aydın, Kanal İstanbul projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.


Afrin Harekatında CHP, İyi Parti ve HDP'nin "Orası bataklıktır, macera peşinde koşuyoruz" söylemlerini şimdi de Doğu Akdeniz için tekrar söylediklerini belirten MHP'li Aydın, "CHP, İyi Parti ve HDP, Türkiye'nin etrafında kurulan tuzaklara hamle yapmamasını istiyor" dedi.


"CHP'nin içine HDP kaçmıştır"


"Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' sözüyle hamle yapmaya başlamıştır" diyen Aydın, "CHP'nin içine HDP kaçmıştır. Bugün baktığımızda içeride ve dışarıda terörle kıyasıya mücadele ve bizi tekrar 100 yıl öncesindeki gibi müstemleke haline getirmeye çalışan dış mihraklarla gizli kapaklı bir takım şeyleri aynı ağızla savunduklarına tanıklık etmekteyiz" açıklamasında bulundu.


"Kanımızı gerekirse kaşığa dökeriz"


"Kanal İstanbul projesiyle ilgili hiç kimsenin gocunmaması lazım" diyen Aydın, "Dün köprülere barajlara yer altı tünellerine karşı çıkanlar bugün de aynı muhalefet mantığıyla hareket ediyorlar. Onun için bir türlü iktidar nasip olmuyor. MHP olarak yapılan her iyi işin arkasında dururuz, duacı ve destek oluruz ama özellikle bu millete ihanet noktasında kanımızı gerekirse kaşığa dökeriz. Bizim için öncelik ülke ve millettir. Rus, Amerika ve Avrupa Birliği ne diyecekmiş bu ikinci derece düşünülecek meseledir" dedi. - EDİRNE

İstanbul, Erzurum, Aydın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
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