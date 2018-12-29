Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Aday Adayı Bıyık "Düzce'nin Tatları Tanıtılmaya Değer"

MHP'li Başkan Aday Adayı Bıyık "Düzce'nin Tatları Tanıtılmaya Değer"

59 dakika önce

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık "Düzce Kabağı Lezzet Şenliği" alanını ziyaret etti.

MHP'li Başkan Aday Adayı Bıyık
MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık "Düzce Kabağı Lezzet Şenliği" alanını ziyaret etti.

Düzce'nin tatlarını tanıtmak amacıyla Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile düzenlenen "Düzce Kabağı Lezzet Şenliği" Belediye Meydanında başladı. Kurulan stantlara protokol üyeleri akın ederken MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık'a şenlik alanını ziyaret etti. Ziyaretinde stantlarda yapılan yöresel ürünler hakkında bilgiler alan Bıyık, kendisine ikram edilen lezzetleri tattı.

Erdoğan Bıyık, Düzce'nin tanıtılması gereken çok değerleri ve lezzetlerinin olduğunu belirterek "Bizler konu ile ilgili olarak çalışmalarımızı sürüyoruz. Düzce'ye ve Düzce insanına değer katacak olan her türlü projede yer aldığımız gibi bundan sonraki süreçte de yer alacağımızın bilinmesini isterim" şeklinde konuştu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:52 Kaynak: İHA

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