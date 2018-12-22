Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Aday Adayı Bıyık, "Düzcesporumuza Sahip Çıkalım"

MHP'li Başkan Aday Adayı Bıyık, "Düzcesporumuza Sahip Çıkalım"

6 saat önce

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık Düzcespor'a destek olmak amacıyla Düzcespor Store'yi ziyaret etti.

MHP'li Başkan Aday Adayı Bıyık,
MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık Düzcespor'a destek olmak amacıyla Düzcespor Store'yi ziyaret etti.

Düzce'de Spor camiası Düzcespor için tek yumruk olmaya devam ediyor. Temsilcimizin içinde bulundu maddi dar boğazdan kurtulması adına Düzce'de basın sektöründe çalışan basın mensuplarının önderlik etmesiyle hareketlendirilmeye çalışılan Düzcespor Store'ye siyaset ve spor camiasından destekler gelmeye devam ediyor.

Düzcespor Store'yi son olarak MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı ve ASKF Düzce Şube Başkanı Erdoğan Bıyık ziyaret ederek destek oldu.

Bıyık, "Bizler Düzce'nin ve Düzcespor'un bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Düzce'de spora yön veren basın mensubu ağabeylerimiz, kardeşlerimizin ön ayak olmasıyla Düzcespor Store yeniden hareketlendirildi. Bizlerde buradan Düzce'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini, iş adamlarını ve esnafları şehrin tamına sahip çıkmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:19 Kaynak: İHA

Erdoğan Bıyık, MHP, Düzce, Politika
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