MHP'li Başkan Adayı Bıyık Başkan Gibi Karşılandı

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Ağa Mahallesi ve Çay Mahallesinde Belediye Başkanı gibi karşılandı.

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Ağa Mahallesi ve Çay Mahallesinde Belediye Başkanı gibi karşılandı.



31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Ağa Mahallesi ve Çay Mahallesi için ortak seçim bürosu açtı. Seçim bürosu açılışına MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Adayları, İl Genel Meclis Adayları, MHP Kadın Kolları Üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Ağa Mahallesi ve Çay Mahallesi sakinleri mahalle meydanında toplanarak MHP'ye tam destek verdiler.



Başkan adayı Erdoğan Bıyık'ı mahalleliler davullu zurnalı meşaleli bir şekilde karşıladı. Görkemli bir şekilde karşılanan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık halkı selamlayarak seçim bürosunun önüne geldi. Seçim bürosunun açılışı için kurdele kesilmeden önce dua okundu. Kurdelenin kesilmesinin ardından konuşmalara geçildi.



Başkan Adayı Erdoğan Bıyık yaptığı konuşmada, "Bu güne kadar Ağa Mahallesine ve Çay Mahallesine verilmesi gereken önemi göstermediler. Sizlerin kapısını sadece oy için çaldılar. Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Çünkü bizler sizlerden biriyiz. Yaşamış olduğunuz sorunlara hakim birisi olarak çözüm sözü veriyorum" şekliden konuştu. Konuşmaların ardından seçim bürosu gezildi.



Kahvaltı programına katıldı



Kadın Kolları tarafından organize edilen bayanlara yönelik kahvaltı programına katılan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, bayanlara yönelik olarak yapacakları projeleri anlattı. Bıyık, "Düzce'de kadınlar için çok projemiz var. Bizler eve iş getirerek ev ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.



Başkan Adayı Erdoğan Bıyık programını Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Ekibini ziyaret ederek bitirdi. - DÜZCE

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