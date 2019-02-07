Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Adayı Bıyık Gece Gündüz Çalışıyor

MHP'li Başkan Adayı Bıyık Gece Gündüz Çalışıyor

1 saat önce

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmalarına yoğun tempo ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Kalıcı Konutlara çıkarma yaptı.

MHP'li Başkan Adayı Bıyık Gece Gündüz Çalışıyor, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmalarına yoğun tempo ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Kalıcı Konutlara çıkarma yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Geniş bir çalışma ekibiyle seçim çalışmalarını yürüten MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Kadın Kollarının Kalıcı Konutlardaki ev programlarına destek olmak amacıyla dava arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kalıcı Konutlar Pazaryeri mevkiinde MHP Kadın Kollarıyla buluşan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra çalışmalarına devam etti.

Düzcespor'un Kemer2003 ile oynayacağı maçta temsilcimizin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak olan maç için kulübe destek amaçlı bastırılan hatıra biletlerinden almak üzere Düzcespor Store giden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık esnaf ziyaretleriyle programına devam etti.

Gündüz programını tamamlayan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, akşam programında Aziziye Mahallesinde ev ziyareti yaptıktan sonra Düzce Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Projeleri hakkında dernek üyelerine bilgiler veren MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık destek istedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

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