MHP'li Başkan Adayı Bıyık İçin Oy İstediler

MHP Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın çalışmalarına destek vermek için TBMM Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül Düzce'ye geldi.

MHP Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın çalışmalarına destek vermek için TBMM Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül Düzce'ye geldi. MHP Sakarya Milletvekili Bülbül, Erdoğan Bıyık'ın Düzce'de her kesimden büyük teveccüh aldığını belirterek, seçildiğinde de Ankara'nın desteğinin tam olacağını ifade etti.



31 Mart Yerel seçimleri için Düzce'de çalınmadık kapı bırakmayan Erdoğan Bıyık, seçime çok kısa süre kala temposunu artırdı. Seçim çalışmalarına bütün hızıyla devam eden Erdoğan Bıyık'ın bu temposu Genel merkezi de harekete geçirdi. MHP'nin önde gelen isimleri Erdoğan Bıyık'a destek olduklarını göstermek için Düzce'ye geliyor.



Erdoğan Bıyık'a destek vermek için gelen isimler arasında TBMM Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'de yer aldı. Düzce'ye gelerek Erdoğan Bıyık'ın seçim çalışmalarına katılan Bülbül, Avni Akyol Parkı yanında kurulan seçim standında vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında stantta bekleyen kadınlardan bilgi alan Muhammed Levent Bülbül ardından bir basın açıklaması yaptı.



Muhammed Levent Bülbül açıklamasında; "Her gelişimizde yükselerek süren bir teveccühü Düzce sokaklarında her bir vatandaşımızın tavrından, duruşundan görüyoruz. Şehre de baktığımızda Erdoğan Başkanı her yerde görüyoruz. Burada teşkilatı İlçe, il, meclis üyeleriyle bir kenetlenmişlik söz konusu. Bunun üzerine MHP'nin Genel Merkezi'de çok büyük bir önem vermekte. Düzce'mize Erdoğan Başkanımızın seçilmesi halinde birçok hayırlı hizmetler vereceği inancındayız. Etkileyici projeleri var. Bunların lafta kalmayacağı anlaşılıyor. Gerçekten laf olsun diye söylenen değil, hayata geçirilebilme becerisi ve kabiliyeti olan projeler. Düzce'nin de birikmiş bir takım sıkıntı ve sorunlarının olduğu sadece bizlerin değil, vatandaşın da söylemi. Bu noktada milleti, memleketi ve devletiyle beraber bu işi hakkıyla yürütecek kadrolara 31 Martta destek vermesi kalıyor. O da şu anki görüntü güzel. Sandığa da yansırsa Düzce'nin önünü açacaktır diye düşünüyorum. Bizlerde Ankara' da Düzce'nin meselelerini Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile birlikte ne zaman, nerede ne şekilde bir ihtiyaç olursa olsun hizmetlerin verilmesi, sıkıntıların giderilmesiyle ilgili alakalı Erdoğan Başkanımızın da arkasında olacağımızı iletmek istiyorum. Allah yapılan bu hayırlı hizmetlerin başarıya ulaşmasını nasip etsin. Bu zaman kadar gayret edildi. Allah bu gayretlerin mükafatını verecektir inşallah" diye konuştu. - DÜZCE

