Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Adayı Bıyık'ın Demir Dövdü

MHP'li Başkan Adayı Bıyık'ın Demir Dövdü

37 dakika önce

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzceli olduğunu girdiği her ortamda hissettiriyor.

MHP'li Başkan Adayı Bıyık'ın Demir Dövdü, System.String[]
MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzceli olduğunu girdiği her ortamda hissettiriyor.

31 Mart Yerel Seçimlerine iki ay gibi bir süre kalmasına rağmen çalışmalarına erken başlayan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, girdiği her ortamda Düzcelilerin içinden gelen biri olduğunu, içimizden biri olduğunu hissettiriyor.

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın gezilerinde ilginç ve renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Yolda kalmış, çalışmayan bir taksicinin aracını iterek çalıştırmaya çalışan Erdoğan Bıyık, başka bir karede motosiklet ile poz verirken görüntülenirken girdiği demirci dükkanında demir dövmekten de geri kalmıyor. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın samimi ve içten davranışları vatandaş tarafından da takdirle karşılanıyor.

Azmimilli Mahallesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada vatandaşlar ile bir araya gelen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık çalışmayan taksiyi itmeye çalışan vatandaşlara yardım ederek kendisi de aracı itti. Erdoğan Bıyık'ın da el verdiği araç el birliği ile çalıştırıldı. Ziyaretleri sırasında demirci dükkanına giren Başkan Adayı Erdoğan Bıyık hemen demir dövmeye başlayarak iş yeri sahibine yardımcı olması da yüzlerde gülümsemeye neden oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyaretlerinde Erdoğan Bıyık motosiklete binmesi de ilginç görüntüler arasındaki yerini aldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Düzce, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis' Esprisiyle Ünlü Oyuncuyu Güldürdü

ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:16:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Adayı Bıyık'ın Demir Dövdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]