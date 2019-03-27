MHP'li Başkan Adayı Bıyık "Kültür Merkezi Tiyatrocuların Emrinde Olacak"
29 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:09 Kaynak: İHA
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