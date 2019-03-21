Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Adayı Bıyık'tan Başsağlığı Mesajı

MHP'li Başkan Adayı Bıyık'tan Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, spor testi sonrasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Çavuş Erdem Aydın için başsağlığı mesajı yayınladı.

MHP'li Başkan Adayı Bıyık'tan Başsağlığı Mesajı, System.String[]
MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, spor testi sonrasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Çavuş Erdem Aydın için başsağlığı mesajı yayınladı.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beyköy Karakol Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Jandarma Çavuş Erdem Aydın'ın fiziki yeterlilik testi kapsamında koşudan sonra rahatsızlanarak kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini ve şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Komutanımıza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

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