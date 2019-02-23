MHP'li Başkan Adayı Bıyık Uğurlu Geldi

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın ayağı Düzce Belediyespor Basketbol Takımına uğurlu geldi.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın ayağı Düzce Belediyespor Basketbol Takımına uğurlu geldi.



31 Mart Yerel Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Şube Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Belediyespor Basketbol Takımının Selçuklu Belediyesi ile oynadığı karşılaşmayı izledi.



Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık müsabakayı izlemek için protokol bölümünden değil biletini alarak seyirci bölümünde salona girerek izledi. Son bölümleri büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı temsilcimiz son saniye basketi ile kazandı. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık galibiyeti coşkulu bir şekilde kutladı.



Esnaf ziyaretlerine devam etti



Seçim çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Atatürk Bulvarı, Rasim Betir Bulvarı VE Hastane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek destek istedi.



Esnaflar ve vatandaşlar ile bire bir ilgilenen Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Sizlerin göstermiş olduğu ilgi çalışma iştahımızı daha da artırıyor. Yaşamış olduğunuz sorunları bizzat bilen biri olarak çözüm konusunda gece gündüz demeden çalışarak Düzce'yi hep birlikte Düzlüğe çıkaracağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE

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