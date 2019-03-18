MHP'li Başkan Adayı Çanakkale Zaferi Anısına Pilav Komposto İkram Etti
19 dakika önce
18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzcelilere pilav ve komposto ikram etti.
18 Mart Çanakkale
Zaferinin 104. Yıldönümü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Düzce
Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık
Düzcelilere pilav ve komposto ikram etti.
Spor Sokak girişi Zabıta
Noktasında 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına açılan stantta Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık eşi Filiz Bıyık ile birlikte stantta Düzcelilere kendi elleriyle pilav ve komposto dağıttı. Masalara da kendisi servis yapan MHP
Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce Ülkü Ocakları tarafından Çanakkale Zaferi anısına açılan resim sergisini de ziyaret etti.
18 Mart Çanakkale Zaferi standına gelen Kıbrıs
Gazisi Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ile fotoğraf çektirdi. Kıbrıs Gazisi üzerinde madalyalarının olduğu ceketi MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a giydirmesi renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kıbrıs Gazisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:42 Kaynak: İHA
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