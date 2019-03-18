Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Adayı Çanakkale Zaferi Anısına Pilav Komposto İkram Etti

MHP'li Başkan Adayı Çanakkale Zaferi Anısına Pilav Komposto İkram Etti

19 dakika önce

18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzcelilere pilav ve komposto ikram etti.

MHP'li Başkan Adayı Çanakkale Zaferi Anısına Pilav Komposto İkram Etti, System.String[]
18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzcelilere pilav ve komposto ikram etti.

Spor Sokak girişi Zabıta Noktasında 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına açılan stantta Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık eşi Filiz Bıyık ile birlikte stantta Düzcelilere kendi elleriyle pilav ve komposto dağıttı. Masalara da kendisi servis yapan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce Ülkü Ocakları tarafından Çanakkale Zaferi anısına açılan resim sergisini de ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Zaferi standına gelen Kıbrıs Gazisi Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ile fotoğraf çektirdi. Kıbrıs Gazisi üzerinde madalyalarının olduğu ceketi MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a giydirmesi renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kıbrıs Gazisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

Politika
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