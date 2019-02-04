MHP'li Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a Yoğun İlgi

Yerel Seçimler kapsamında seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Byık'a Düzceliler yoğun ilgi gösteriyor.

Yerel Seçimler kapsamında seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Byık'a Düzceliler yoğun ilgi gösteriyor.



MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kırık Köyü Dayanışma ve Gençlik Derneği Kongresine, Çay Mahallesinde kahvehane de mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın ziyaretlerine MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ve partililer de eşlik etti.



Hamidiye Mahallesinde Kırık Köyü Dayanışma ve Gençlik Derneği'nin kongresine katılan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık kendisinin de Kırık Köylü olduğunu belirterek üyelik formunu doldurdu.



Kendini tanıtarak konuşmasına başlayan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Düzce Belediyesinin borcuna sahip çıkacağız. Borcu bilerek göreve talip olduk. Yapılmayacak proje açıklayacak olanlara nazaran bizler yapılabilecek projelerin sunumunu yaptık. Düzce'de var olan otopark ve trafik sorunu çözeceğiz. Bayanlara yönelik olarak evde iş olmak üzere birçok alanda projeleri hayata sokacağız. Düzce'de çok büyük sevgi eksikliği var. İnsanlarda bezginlik var. Düzce'yi Düzceliler ile birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu.



Düzce'nin 1 Nisan'a hazır olduğunu vurgulayan MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, "Düzce'de MHP'ye karşı ciddi bir teveccüh olduğunu görebiliyorum. 31 Mart'ta Düzceliler MHP'ye 3 nedenden dolayı oy verecektir. Bunlardan bir tanesi Ülkücü Harekete gönül vermiş, MHP'nin kendi seçmeni, ikincisi Erdoğan Bıyık'ın kendi ismine oy verecekler ve üçüncüsü ise 16 yıldır Düzce'yi yönetemeyen partiye ders vermek için oy verecekler. 1 Nisan'da sizleri Belediye'de yapacağımız Bayramlaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Erdoğan Bıyık'a Çay Mahallesinden tam destek sözü



Çay Mahallesinde kahvehanede coşkulu bir kalabalık ile karşılanan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, mahalle sakinlerinden tam destek sözü aldı.



Çay Mahallesinin hizmet alabilmesi adına mücadele vereceğini vurgulayan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, kendisi kadar Çay Mahallesi ve Ağa Mahallesi adına Çağlar Yıkın'ın da söz sahibi olacağını vurgulayarak mahalle sakinlerinden destek istedi.



Belediye Başkanlık koltuğunu sökerek halkın seçeceği Erdoğan Bıyık'ın kapalı kapılar arkasından değil halkın gözü önünde olacağının ve ihaleler kapalı kapılar arkasında değil halkın gözü önünde yapılacağının taahhüttünü veren Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, Çay Mahallesinden oy istedi.



Kahvehane ziyaretinin ardından Çay Mahallesinden Düzce Esnaflarından Merhum Bakırcı Şeref Alver'in Mevlidi Şerif programına katılım sağlandı.



Gündüz programını tamamlayan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık akşam programında Kuyumcuhacıali Mahallesinde bir eve konuk olarak mahalle sakinleriyle bir sohbet etti. - DÜZCE

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