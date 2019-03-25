Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Adayı Mahallesinde Başkan Gibi Karşılandı

MHP'li Başkan Adayı Mahallesinde Başkan Gibi Karşılandı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Burhaniye Mahallesinde Belediye Başkanı gibi karşılandı.

MHP'li Başkan Adayı Mahallesinde Başkan Gibi Karşılandı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Burhaniye Mahallesinde Belediye Başkanı gibi karşılandı.

31 Mart Yerel Seçimlere kısa süre kala seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Burhaniye Mahallesinde mahalle sakinlerine konuştu.

Yüzlerce kişinin soğuk havaya rağmen programın yapılacağı alana akın ederek, MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı Belediye Başkanı gibi karşıladılar.

Burhaniye Mahallesinde oturan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a tam destek veren Mahalle sakinlerine hitap eden Bıyık konuşmasına " Komşularım" diyerek başladı. Bıyık, " İnşallah bu seçimi hep beraber kazanacağız. 31 Mart seçimlerini Burhaniye Mahallesinin evladı kazansın. Bu mahalleden sizin evladınız belediye başkanı çıksın. Soğuk havaya rağmen buraya gelerek desteklerinizi göstermenizden dolayı da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Mahalle sakinleri Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a karşı yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın annesi oğluna karşı gösterilen ilgiden dolayı duygulanarak göz yaşlarına hakim olmadı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:06 Kaynak: İHA

Düzce, Burhaniye, Erdoğan Bıyık, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı'na Zehir Zemberek Sözler: Bu Beyanat Alçaklıktır Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:54:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Adayı Mahallesinde Başkan Gibi Karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]