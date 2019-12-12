MHP'li Başkan, AK Parti İl Başkanı Hızlı'yı ağırladı - Son Dakika

MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı'yı makamında ağırladı.



Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile ziyarette bulunan Başkan Hızlı, Manisa ve Salihli'ye bundan sonraki süreçte birlikte hizmet edeceklerini belirterek Başkan Zeki Kayda'ya çiçek takdim etti. Cumhur İttifakının hem ülkeye hem de Manisa'ya büyük hizmetler kazandıracağını kaydeden Başkan Hızlı, "15 yıl belediye başkanlığı yaptım ve son dönemde Zeki Başkanımla birlikte çalıştık. Yeni dönemde daha güzel hizmetler yapacağız. Samimi ve sıcak karşılamalarından dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kayda, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Başkan Hızlı'ya hediye takdim eden Başkan Kayda, "AK Parti Manisa İl Başkanı olarak atanmanızdan dolayı büyük mutluluk duydum. Size, yeni görevinizde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Seçim sürecinde çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğimiz AK Parti Manisa eski İl Başkanı Sayın Berk Mersinli'ye de teşekkür ediyorum. AK Parti ve MHP birlikteliğinde kurulan Cumhur İttifakı çatısı altında Manisa'mıza ve Salihli'mize hep birlikte hizmet edeceğiz" dedi.



Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve İbrahim Karaca, Başkan Danışmanı Nuri Kaya, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, AK Parti Salihli Gençlik Kolları Başkanı Fethi Söğüt, AK Parti ve MHP belediye meclis üyeleri de eşlik etti. - MANİSA