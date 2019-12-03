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MHP'li Başkan Asiye Bulundu, Kaymakam Köksal'ı ziyaret etti

7 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı MHP Kadın Kolları Başkanı Asiye Bulundu, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

MHP'li Başkan Asiye Bulundu, Kaymakam Köksal'ı ziyaret etti, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı MHP Kadın Kolları Başkanı Asiye Bulundu, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Asiye Bulundu ve Yardımcısı Medine Kubat Kaymakam Mutlu Köksal'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Yeni görev yerinin hayırlı olması yönünde iyi dilek ve temennilerini ifade eden Başkan Bulundu ve yardımcısı Kubat, ilçemizdeki görevinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Ziyaret dolayısıyla memnun olduğunu belirten Kaymakam Köksal nezaketinden dolayı MHP İlçe kadın kolları Başkanı Asiye Bulundu ve yardımcısına teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kubat, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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