MHP'li Başkan Kalp Krizinden Öldü
1 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe Başkanı Selahattin Şerbetçi (57), geçirdiğ kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
VAN'ın Erciş
ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) ilçe Başkanı Selahattin Şerbetçi (57), geçirdiğ kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
MHP'nin Erciş ilçe Başkanı Şerbetçi, sabah saat 06.00'da Sahilkent
Mahalllesi'ndeki evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Erciş Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak burada ilk müdahalesi yapılan Şerbetçi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda ağırlaşan Şerbetçi, yeniden Erciş Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şerbetçi, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2014 yılında MHP Erciş İlçe Başkanlığı'na seçilen Şerbetçi, evli ve 3 çocuk babasıydı.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:51 Kaynak: DHA
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