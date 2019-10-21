Son Dakika Haberleri: MHP'li başkan silahını temizlerken kendisini vurdu
Son Dakika 3. Sayfa MHP'li başkan silahını temizlerken kendisini vurdu

MHP'li başkan silahını temizlerken kendisini vurdu

1 saat önce

MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, silahını temizlerken kazara ateş alması sonucu yaralandı.

MHP'li başkan silahını temizlerken kendisini vurdu, System.String[]

MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, silahını temizlerken kazara ateş alması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, MHP İlçe Başkanı Adem Emre Aygün silahını temizlerken silah kazara ateş aldı. Elinden yaralanan MHP'li ilçe başkanı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aygün'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - KOCAELİ

Emre Aygün, Darıca, MHP, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:31 Kaynak: İHA
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