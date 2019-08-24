Son Dakika Haberleri: MHP'li başkan teknedeki yangında yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

MHP'li başkan teknedeki yangında yaralandı

1 saat önce

Adana'nın MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, Yumurtalık ilçesinde balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında yaralandı.

MHP'li başkan teknedeki yangında yaralandı, System.String[]

Adana'nın MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, Yumurtalık ilçesinde balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında yaralandı.


Alınan bilgiye göre, olay, Yumurtalık'ta meydana geldi. MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, oğlu Tuğşat Ağca ve arkadaşı Cemal Gökçe ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ağca ve Gökçe, yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kaldı.


Yangını gören diğer balıkçılar yardıma gelerek yangını söndürdü. Yangından dolayı yaralanan Ağca, ihbar üzerine kıyıda bekleyen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Hafif yaralanan oğlu ve arkadaşı ise ayakta tedavi edildi. Ağca'nın yoğun bakıma kaldırıldığı ancak durumunun iyi olduğu ve hastanede yanık tedavisi göreceği öğrenildi. - ADANA

Yumurtalık, İmamoğlu, MHP, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PUBG'de devrim gibi değişiklik! Helikopter geliyor
Fahrettin Altun'dan ABD medyasının iddiasına yanıt: Türkiye'nin Suriyelileri sınır dışı ettiği iddiası saçmalık MHP ilçe başkanı teknede çıkan yangında yaralandı Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:29:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li başkan teknedeki yangında yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]