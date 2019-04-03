Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Toprağa Verildi

MHP'li Başkan Toprağa Verildi

1 saat önce

MHP'li başkan toprağa verildiVAN - Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi toprağa verildi.

MHP'li başkan toprağa verildi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi toprağa verildi.
Erciş'te 2014 yılından itibaren MHP İlçe Başkanı olarak görevini yürüten Selahattin Şerbetçi, Sahil Kent Mahallesi'ndeki evinde bu sabaha karşı fenalaştı. Ailesi tarafından Erciş Devlet Hastanesine getirilen Şerbetçi'nin, burada ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edilmesi kararlaştırıldı. Van'a götürülürken durumu bir anda ağırlaşan Şerbetçi'yi sağlık görevlileri tekrar en yakın sağlık kuruluşu olan Erciş Devlet Hastanesine geri getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şerbetçi kurtarılamayarak vefat etti.
Vanyolu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, MHP Erciş İlçe Yönetimi, Erciş Ülkü Ocakları Başkanı Sıddık Yeşilbaş, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, çevre ilçelerden gelen partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Şerbetçi'nin cenazesi yoğun bir katılımla aile kabristanlığında toprağa verildi. Şerbetçi, evli ve 3 çocuk babasıydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:30 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Van, Erciş, MHP, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Başkan Selahattin Şerbetçi, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti MHP, Mersin Gülnar'daki Seçiminin İptal Kararına İtiraz Edileceğini Duyurdu Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mazbatasını Alır Almaz Makam Odasının Kapısını Söktürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 20:34:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkan Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]