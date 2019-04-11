MHP'li Başkan Toprağa Verildi

Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde geçtiğimiz günlerde oğluna kiralık ev baktığı sırada beyin kanaması geçirerek tedavi altına alınan ve 5 günlük yaşam savaşını kaybeden MHP
Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan toprağa verildi.
MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, 5 Nisan
günü oğluna kiralık ev baktığı sırada beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Apan, Salihli
Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat sonrası Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada 5 gündür yaşam savaşı veren Apan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Apan için memleketi Alaşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Merkez
Pazar Camii'nde düzenlenen törende Apan'ın sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Törende Ali Apan'ın annesi Emine, eşi Fadime, çocukları Gökberk, Mehmet ve kızı Emine güçlükle ayakta durabildi. Alaşehir İlçe Müftüsü Necati Kara'nın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Apan, Yeşilyurt Mahallesi
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay
, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mustafa Genç
, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu
, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda
, Sarıgöl
Belediye Başkanı Necati Selçuk
, Kula
Belediye Başkanı Hüseyin Tosun
, Selendi
Belediye Başkanı Nurullah Savaş
, MHP İl Başkanı Manisa Ömer Baysal, AK Parti
Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk
, CHP
Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz
, eski Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak
ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA