MHP'li Başkana silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP'li Başkana silahlı saldırı - Son Dakika

MHP'li Başkana silahlı saldırı

6 saat önce

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.

MHP'li Başkana silahlı saldırı, System.String[]

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi 440. Sokak'ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir, Buca, Urla, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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