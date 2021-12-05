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MHP'li başkandan Türkeş Vakfı'na baskın! - Son Dakika

MHP'li başkandan Türkeş Vakfı'na baskın!

05.12.2021 23:03

Alparslan Türkeş'in anma töreninde Ülkü Ocakları üyesi olduğu öne sürülen kişilerle etkinliğe katılanlar arasında arbede çıkmasının ardından yaşanan gerginlik sürüyor. Ülkü Ocakları'nın paylaştığı görüntülerde, MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ, beraberindekilerle Türkeş Vakfı'na giderek orada bulunan üyelere, "Başbuğ'umuzun ismini CHP'ye, Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız hesabını sorarız. Ülkücülerin nefesi arkanızda. Sizi uyardım bir daha da uyarmayacağım" diyerek tehdit ettiği görüldü.

104. doğum yıldönümü münasebetiyle Ankara'da düzenlenen Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine saldırı düzenlenmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı uyararak, "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğim ön bilgilerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

VAKFA BASKIN

Bugün Ülkü Ocakları tarafından paylaşılan görüntülerde MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un beraberindekilerle Alparslan Türkeş Vakfı'nı bastığı görüldü.

"SİZİ BİR DAHA UYARMAYACAĞIM"

Alparslan Türkeş Vakfı önünde çekilen görüntülerde Turgay Baştuğ'un ''Rahmetli Başbuğ'umuzun ismini CHP'ye, Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız. Sizi buraya uyarmaya geldim. Ya adam gibi vakıfla ilgili çalışmaları yürütürsünüz ya da nefesimiz ensenizde. Sizi bundan sonra uyarmayacağım. Büyükşehir sizi kullanarak camiamız üzerinde oyun oynamaya çalışıyor. Yaptırmayacağız. CHP'nin belediyesinin arabası ne geziyor burada. Ülkücülerin nefesi arkanızda. Sizi uyardım bir daha da uyarmayacağım'' ifadelerini kullandığı görüldü.

MHP'li başkandan Türkeş Vakfı'na baskın!

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Alparslan Türkeş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li başkandan Türkeş Vakfı'na baskın! - Son Dakika


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