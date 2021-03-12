MHP'li başkanı şehit eden sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

MHP'li başkanı şehit eden sanığa müebbet hapis cezası

12.03.2021 12:39
MHP'li başkanı şehit eden sanığa müebbet hapis cezası, System.String[]

Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu olarak yargılanan Abdurrahman Koç'un 'kasten adam öldürme' suçuyla müebbet hapis ile cezalandırılmasına, tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah Koç, İrfan Kaynak ve Osman Koç'un 'yardım...

Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu olarak yargılanan Abdurrahman Koç'un 'kasten adam öldürme' suçuyla müebbet hapis ile cezalandırılmasına, tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah Koç, İrfan Kaynak ve Osman Koç'un 'yardım etme' suçuyla 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Isparta Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Abdurrahman Koç ve tutuksuz yargılanan baba Abdullah Koç SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya, maktül İhsan Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu, annesi Fatma Öztoklu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak söz alan anne Fatma Öztoklu, sanıkların oğlunu öldürerek ciğerini yaktıklarını belirterek, "Ben oğlumu öpmeye kıyamıyordum. Çocukları babasız, eşi de kocasız kaldı. Ciğerim yanıyor, beni yaktılar. Oğlumu öldürdüğü için Abdurrahman K. özür diledi fakat nasıl böyle bir şey için özür dilenebilir" ifadelerini kullandı.

İhsan Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu ise, "Tüm süreçte eşimin yanındaydım. Sanıklar afişi yırttıktan sonra eşime pusu kurarak ve tasarlayarak öldürdüler. Seçimin kazananı ve kaybedeni vardır fakat bunlar eşimi kahpece öldürdüler. Seçim sürecinde de zaten husumetleri giderek arttı. Eşimin kazandıktan sonra yolsuzlukları inceletmek istemesi ise husumeti iyice artırdı. Eşim namaz kılan oruç tutan biriydi. Afişin yırtıldığı yere gitme amacı da hizmet amaçlıydı. Olayın ardından sanıkların özür dilemesi ise acılarımızı artırdı" dedi.

"Olayda kimse eni azmettirmedi ve yönlendirmedi"

Tutuklu olarak yargılanan Abdurrahman Koç ise, babam seçimi kaybettiyse beni ilgilendirmez, azmettirdiği kesinlikle yalandır. Amacım öldürmek değildi. Bu olayda kimse beni azmettirmedi ve yönlendirmedi. Rahmetli başkan bana küfür ederek saldırdı. Olayda ağır tahrik var. Çok pişmanım" dedi.

Tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah K. da, seçim öncesinde ya da sonrasında kesinlikle gerginlik olmadı. Ben seçimi kaybettikten sonra normal hayatıma dönüp köyüme gittim. Bizim alnımız ak, kursağımızdan haram lokma geçmedi. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan Abdurrahman Koç'un kasten adam öldürme suçuyla müebbet hapis ile cezalandırılmasına, tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah Koç, İrfan Kaynak ve Osman Koç'un ise "yardım etme" suçundan 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Tutuklu olarak yargılanan Necmi Y. de beraat etti.

Verilen ceza kabul edilebilir değildir"

Şehit edilen İhsan Öztuklu'nun eşi Hanife Öztoklu, mahkemenin verdiği karara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Verilen ceza aileyi tatmin etmemiştir. Verilen ceza kabul edilebilir değildir. Canilerin dışarıda olmasını kabul edemiyoruz. İtirazlarımız avukatlarımız tarafından yapılacaktır" dedi.

Olay

MHP'li Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, 24 Mayıs 2019'da ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı ve İYİ Parti belediye başkan adayı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - KONYA

MHP'li başkanı şehit eden sanığa müebbet hapis cezası

Abdurrahman Koç, İhsan Öztoklu, Abdullah Koç, Osman Koç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MHP'li başkanı şehit eden sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi
Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
12:58
Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor         
12:45
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi         
11:48
Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler         
11:19
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi         
10:01
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:22:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li başkanı şehit eden sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei