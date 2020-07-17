MHP'li başkanı şehit eden sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

MHP'li başkanı şehit eden sanıkların yargılanmasına devam edildi

Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi.

Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlenerek tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Abdurrahman K. savunmasında, olay günü bir kahvehanede otururken sesleri duyunca dışarı çıktığını, İhsan Öztoklu'nun kendisini işaret ederek reklam panosundaki afişi yırtıp yırtmadığını sorduğunu, yırtmadığını belirttikten sonra Öztoklu'nun yanında bulunan Ümit K.'nın kendisine küfür etmeye başladığını ileri sürdü. Küfürler üzerine Ümit K.'nın silahını çektiğini zannederek kaçtığını belirten Abdurrahman K., bu sırada boğuşma yaşandığını, boğuşma sırasında çakısını çıkardığını ve babasının kendisini azmettirmediğini öne sürdü. Sanık, Ankara Tren Garı'ndaki patlama sırasında tesadüfen orada olduğunu ve bu olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğünü savundu.


Eski dönem Doğanhisar Belediye Başkanı sanık Abdullah K. ile tutuksuz sanıklardan Osman K. ve İrfan K. hakkındaki suçlamaları reddetti.


Mahkeme heyeti, Abdurrahman K.'nin cezai ehliyetinin tespitine, tutuksuz sanıklar N.Y. ve İ.K. hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Ekim tarihine erteledi.


Olay


MHP'li Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, 24 Mayıs 2019'da ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı ve İYİ Parti belediye başkan adayı Abdullah K.'nin oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - KONYA

İhsan Öztoklu, Doğanhisar, Konya, MHP, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MHP'li başkanı şehit eden sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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23:00
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22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
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21:09
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