MHP'li başkanın acı günü - Son Dakika

MHP'li başkanın acı günü

08.01.2021 15:00
MHP'li başkanın acı günü, System.String[]

Sarıgöl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı'nın 84 yaşındaki annesi Ümmü Buldanlı'nın vefat etti.

Sarıgöl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı'nın 84 yaşındaki annesi Ümmü Buldanlı'nın vefat etti.

Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çevre ilçelerin MHP ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı'nın annesi Ümmü Buldanlı Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığında sevenlerin gözyaşları arasında toprağa verildi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, acılı aileye başsağlığı diledi. - MANİSA

MHP'li başkanın acı günü
MHP'li başkanın acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'li başkanın acı günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü
Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti         
14:46
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada         
13:15
Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu         
13:09
Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi         
12:56
Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum         
12:04
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı         
11:33
Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor         
11:25
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi         
11:18
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı         
10:07
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 15:10:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li başkanın acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei