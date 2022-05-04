MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın! - Son Dakika

Düzcespor 22 yıl aradan sonra 2. Lig'e çıkarak büyük bir başarı elde etti. Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne alan isimlerden biri ise ünlü şarkıcı Ece Seçkin oldu. Seçkin'in konserine Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'den eleştiri geldi.

"DÜZCE MUHAFAZAKAR BİR YER"

Facebook hesabından paylaşımlarda bulunan Şahin, kutlamalar için 'kadın' bir şarkıcının kente gelmesini Düzce'ye ve Düzcespor'a yakıştıramadı. Kadın yerine 'bayan' demeyi tercih eden Şahin, Düzce'nin muhafazakar bir yer olduğunu bu nedenle 'sınırların aşılmaması' gerektiğini yazdı.

"DÜZCESPOR'A VE DÜZCE'YE YAKIŞMAZ"

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Düzcespor'un şampiyon olmasından çok mutlu olduk, tebrik ettik, sevindik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzce'ye yakışmaz. Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama sınırları aşmadan.''

ECE SEÇKİN YANIT VERDİ

Şahin'e yanıt ise şarkıcı Ece Seçkin'den geldi. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçkin, Şahin'in paylaşımını şaşkınlıkla okuduğunu belirterek; ''Sayın Şahin, bayan değil KADIN! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

''KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ''

Kendisinin ve kadınların şarkı söylemeye devam edeceklerini belirten Seçkin, paylaşımında; ''Siz "kadın, müzik ve konser" üçlemesine "sınırları aşmak" diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin...Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet "sınırlarını aşmak" için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ'' ifadelerine yer verdi.

Seçkin ayrıca ''Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınız tag'ine destek bekliyorum. Müzik susmasın, biz susmayalım. Kalın sağlıcakla'' diye yazdı.