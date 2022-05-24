MHP'Lİ BAŞKANIN KANSERDEN ÖLEN KIZI ELİF SU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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MHP'Lİ BAŞKANIN KANSERDEN ÖLEN KIZI ELİF SU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

24.05.2022 16:04

ADANA'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızı Elif Su, son yolculuğuna uğurlandı.

ADANA'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızı Elif Su, son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, Uludağ ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Kızının tabutunu tören alanına taşıyan Başkan Bilal Uludağ, ardından taziye dileklerini kabul etti. Elif Su'nun annesi Necla da ise uzun süre kızının tabutu başında gözyaşı döktü. Elif Su, cenaze namazının kılınmasının ardından gözyaşlarıyla defnedildi. (DHA)

MHP'Lİ BAŞKANIN KANSERDEN ÖLEN KIZI ELİF SU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MHP'Lİ BAŞKANIN KANSERDEN ÖLEN KIZI ELİF SU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MHP'Lİ BAŞKANIN KANSERDEN ÖLEN KIZI ELİF SU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MHP'Lİ BAŞKANIN KANSERDEN ÖLEN KIZI ELİF SU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MHP'Lİ BAŞKANIN KANSERDEN ÖLEN KIZI ELİF SU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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