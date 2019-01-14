Son Dakika Haberleri: MHP'li Bay'dan CHP'li Özdemir'e Eleştirdi; "Sözlerini Ancak Çakallar Duyabilir"

MHP'li Bay'dan CHP'li Özdemir'e Eleştirdi; "Sözlerini Ancak Çakallar Duyabilir"

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay, tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'i eleştirdi.

MHP'li Bay'dan CHP'li Özdemir'e Eleştirdi;
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay, tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'i eleştirdi. Bay, "Söylediğiniz sözleri ancak çakallar duyabilir" dedi.

CHP Kadın Kolları Aydın İl Başkanı Ayşe Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım MHP'lileri kızdırdı. "Bi karış bıyıkla ortalarda ben MHP'liyim diye gezip AKP'ye oy verenlere söyleyin o bıyıktan Cemil İpekçi'de de var" şeklinde paylaşımda bulunan CHP'li Özdemir'e cevap veren MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay, MHP'nin siyasette dürüst, ilkeli, milli, ahlaki duruş ve tutumun önemine yürekten inanmakta, buna arka çıkacak şekilde mücadelesini sürdürmekte olduğunu belirterek, "Bir yanda 4.Endüstri Döneminin entelektüel pazarlaması yapılırken, diğer yanda ilkel devirleri bile mumla aratan rezillikler yaşanmaktadır. Atatürk'ümüzün kıymetlerini yalana, iftiraya, dedikoduya malzeme yapmaktan zerre utanmayalar, milliyetçi, ülkücü hareketin üzerinden ahlaksızca siyaset üretme gayretine düşmüşlerdir" diye konuştu.

CHP'li Ayşe Özdemir'i isim vermeden eleştiren MHP'li Bay, "Yerel basında yer alan ve milliyetçi, ülkücü hareketin mensuplarına yönelik açıklamaları; çaresizlik, cehalet ve çağdışı kalmış siyaset anlayışının bir ürünü olarak görüyoruz. Zillet ile iştigal eden, terör seviciliğinden medet umanların, Cumhur İttifakı'nın görünen başarısı karşısında bu durumlarını şaşırmıyoruz. Başta Yüce Türk Milletinin vicdanı, 31 Mart 2019'da Aydın'ın yürekli efelerinin demokrasi tartısı ve kutlu davamızın şehitlerinin manevi huzuru sizleri bekliyor. Ülkücülerin ve Türk milletinin tüm vatandaşlarının huzur ve refahını hedef alan kararlı duruşları, cılız sesleri işitmez. Söylediğiniz sözleri ancak çakallar duyabilir. Bozkurtların kulağı Türk milletindedir" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Ayşe Özdemir, Aydın, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da CHP'nin Seçim Aracı, Alev Alev Yandı Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı Ziyaret Etmesine İlişkin Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum: Gidilebilir

AK Parti 17 İlde Adaylarını Açıkladı Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 01:49:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Bay'dan CHP'li Özdemir'e Eleştirdi; "Sözlerini Ancak Çakallar Duyabilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]